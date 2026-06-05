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Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chào sân thị trường Ấn Độ

| | Doanh nghiệp

Mới đây, trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh (Thanh Nguyen) - Tổng giám đốc (CEO) toàn cầu của GSM (Green SM) đã chính thức công bố việc thương hiệu này khai trương dịch vụ tại New Delhi, Ấn Độ. Đây là bước đi mang tính cột mốc khi Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên ngoài khu vực Đông Nam Á mà hãng gọi xe điện này đặt chân tới.

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chào sân thị trường Ấn Độ- Ảnh 1.

Ảnh: FB CEO Nguyễn Văn Thanh

Mở đầu thông điệp gửi tới quốc gia tỷ dân, CEO Green SM viết: "Namaste India. Green SM xin chào Ấn Độ. Hôm nay, Green SM chính thức khai trương tại New Delhi, quốc gia đầu tiên của chúng tôi bên ngoài Đông Nam Á."

Nhìn lại chặng đường phát triển của doanh nghiệp, ông Thanh chia sẻ, cách đây 3 năm, thương hiệu này bắt đầu từ Hà Nội chỉ với vài trăm đầu xe cùng nhiều bài toán và câu hỏi đặt ra từ thị trường. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã mở rộng quy mô với hàng trăm nghìn tài xế Xanh hoạt động tại 5 quốc gia bao gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines và mới nhất là Ấn Độ, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng mỗi ngày. Tại những khu vực doanh nghiệp này đi qua, màu xanh nhận diện (Xanh Cyan) đang dần trở nên quen thuộc.

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chào sân thị trường Ấn Độ- Ảnh 2.

Ấn Độ được xác định là thị trường thứ 5 trong chiến dịch tiến ra quốc tế (Go Global) của hãng xe công nghệ. Đại diện doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hành trình mở rộng quy mô trong thời gian tới với tốc độ nhanh và quyết liệt hơn.

"Phía trước còn một chặng đường rất dài. Nhưng hôm nay là một ngày đáng nhớ với toàn thể đội ngũ Green SM. Xin cảm ơn tất cả khách hàng, đối tác, các bác tài, đồng nghiệp tại Green SM và toàn bộ hệ sinh thái đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình vừa qua" , CEO GSM bày tỏ.

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chào sân thị trường Ấn Độ- Ảnh 3.

Việc thâm nhập vào thị trường Ấn Độ – một trong những thị trường có quy mô dân số và nhu cầu dịch vụ vận tải lớn nhất thế giới – được giới phân tích đánh giá là bước đi chiến lược tiếp theo cho mô hình di chuyển xanh của GSM tại thị trường quốc tế, sau những chuyển động mở rộng liên tiếp tại khu vực Đông Nam Á thời gian qua.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

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