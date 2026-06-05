Lần đầu tiên VinFast mang gian hàng 240 m² đến một triển lãm đặc biệt tại Philippines

Ngày 5/6/2026, VinFast có lần đầu tiên góp mặt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines (PIMS), mang đến hệ sinh thái xe điện toàn diện, kết nối đồng bộ giữa dải xe điện đa dạng, hạ tầng sạc, các dịch vụ vận tải và những giải pháp sở hữu linh hoạt.



Diễn ra từ ngày 4/6 đến 7/6 tại Metro Manila, PIMS là một trong những triển lãm ô tô uy tín hàng đầu Philippines, được tổ chức hai năm một lần. Năm nay, triển lãm trưng bày khoảng 150 mẫu xe, trong đó gần một nửa là các dòng xe điện, cho thấy xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp ô tô Philippines theo hướng xanh và bền vững.



PIMS năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 10 kể từ năm 2006. Tại đây, VinFast giới thiệu không gian trưng bày rộng 240 m², tái hiện hệ sinh thái xe điện toàn diện mà hãng đang xây dựng tại Philippines.

Khách tham quan có thể khám phá dải sản phẩm đa dạng của VinFast, từ các mẫu xe cá nhân như VF 3, VF 6, VF 7 và VF 9 đến những dòng xe được tối ưu cho kinh doanh vận tải gồm Herio Green và Limo Green. Bên cạnh các sản phẩm xe điện, VinFast cũng giới thiệu hệ thống giải pháp sạc thông minh từ V-Green cùng dịch vụ vận tải xanh của Green GSM.



Điểm nhấn của gian hàng VinFast là chương trình Rentapasada vừa được ra mắt, thông qua mô hình thuê xe linh hoạt. Với khoản đặt cọc ban đầu thấp, hợp đồng dài hạn và phí thuê cạnh tranh từ 1.000 PHP/ngày, khách hàng có thể sử dụng các mẫu xe điện VinFast để tham gia nền tảng Green GSM và tạo nguồn thu nhập ổn định.



Bên cạnh chương trình Rentapasada, VinFast cũng giới thiệu dàn xe điện đa dạng bậc nhất tại PIMS 2026. Nổi bật trong số đó là VF MPV 7, mẫu MPV thuần điện được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của các gia đình Philippines hiện đại.

Nhân dịp này, VinFast triển khai chương trình ưu đãi dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên đặt mua VF MPV 7, với mức hỗ trợ trực tiếp hơn 27.000 PHP cho phiên bản kèm pin hoặc miễn phí thuê pin trong tối đa một năm đối với khách hàng lựa chọn hình thức thuê pin. Người dùng xe VinFast sẽ được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 31/3/2029.

