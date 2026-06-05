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Hạ tầng Gelex muốn chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

| | Doanh nghiệp

Tại tờ trình mới bổ sung, Hạ tầng Gelex dự kiến trình ĐHĐCĐ thông quan việc chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư.

Công ty CP Hạ tầng Gelex (MCK: GEL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Cụ thể, GEL bổ sung tờ trình của HĐQT lên ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Theo tờ trình này, doanh nghiệp dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bản theo Nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Do điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2026, giá chào bán được xác định theo nguyên tắc đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: không thấp hơn giá đóng cửa bình quân (trung bình cộng theo giá) của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT Công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này; giá chào bản không được thấp hơn giá trị được ghi trong số sách của cổ phần quy định tại Báo cáo tài chính riêng năm gần nhất đã kiểm toán tại thời điểm HĐQT Công ty quyết định giá chào bán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ (giá trị sổ sách trên BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty là 11.344 đồng/cổ phiếu) và giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

Thời gian thực hiện dự kiến từ Quý III/2026 đến Quý II/2027, sau khi được UBCKNN chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

Với giả định giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ có khoảng giá từ 31.400- 35.200 đồng/cổ phiếu, trung bình 33.300 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 3.330 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán này, số tiền dự kiến được sử dụng như sau:

Hạ tầng Gelex muốn chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: GEL

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 26/6/2026 tới đây, Hạ tầng Gelex sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 16.649 tỷ đồng, tăng 16,4% so với kết quả thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.158 tỷ đồng, giảm 42,9%.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động; triển khai hợp tác với Frasers Property; tiếp tục chuẩn bị và đầu tư các dự án mới.

Đồng thời mở rộng quỹ đất cho phát triển nhà ở và khu công nghiệp, song song với đó là chủ động xúc tiến các cơ hội đầu tư chiến lược, tiêu biểu là dự án Sân bay Gia Bình.

Bên cạnh đó, Hạ tầng Gelex còn trình cổ đông phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư trọng điểm năm 2026, tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc cho các năm tiếp theo.

Ngoài các nội dung trên, công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính thành kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê.

Bổ sung 12 ngành nghề kinh doanh như dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng, tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính,...

Ở chiều ngược lại, Hạ tầng Gelex sẽ bỏ 11 ngành nghề kinh doanh như tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính,...


Theo PV

An ninh tiền tệ

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