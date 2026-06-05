EVN thông báo siêu đường dây 500KV lập công lớn

Cao điểm nắng nóng, phụ tải điện lập kỷ lục công suất

Cuối tháng 5/2026, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết cực đoan khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.



Theo Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), từ ngày 23 – 28/5, phụ tải điện toàn quốc và khu vực miền Bắc liên tục xác lập các mức kỷ lục về công suất và sản lượng tiêu thụ, trong đó phụ tải miền Bắc đã ghi nhận tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy áp lực cung ứng điện gia tăng rõ rệt trong đợt nắng nóng năm nay.



Cụ thể, ngày 25/5, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 57.120MW (lúc 13h40). Sang ngày 26/5, con số này tăng lên 58.103MW và đến ngày 27/5 là 58.039MW. Tương tự, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc từ ngày 25 đến 27/5 lần lượt là 1,171 tỷ kWh, 1,212 tỷ kWh và tiến đến mức cao nhất từ trước đến nay là 1,217 tỷ kWh.



Tại miền Bắc, khu vực chịu tác động trực tiếp của đợt nắng nóng, công suất cực đại ngày 27/5 đạt gần 30.000 MW (tăng trên 6% so với mức đỉnh cùng kỳ 2025), trong khi sản lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 631 triệu kWh (tăng trên 9% so với kỷ lục năm 2025).

Mở rộng dư địa truyền tải Bắc – Nam

Thông báo của EVN cho biết, đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối sau gần hai năm đưa vào vận hành đã phát huy hiệu quả.

Đường dây 500kV mạch 3 có chiều dài hơn 500 km, đi qua 9 tỉnh, thành phố (trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính).

Đóng điện vào tháng 9/2024, công trình đã góp phần nâng khả năng truyền tải trên “xa lộ” điện năng 500kV Bắc – Nam lên mức gần 5.000 MW, tức gần gấp đôi so với trước đây.



Trong nhiều năm qua, miền Bắc luôn là khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải thuộc nhóm cao nhất cả nước. Trong khi đó, nhiều nguồn điện quy mô lớn, đặc biệt là các nguồn năng lượng tái tạo và một số trung tâm điện khí, lại tập trung nhiều hơn tại miền Trung và miền Nam.

Do đó, việc đưa đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối vào vận hành đã tạo thêm không gian vận hành cho hệ thống, có thêm điều kiện để huy động hiệu quả nguồn điện từ miền Trung và miền Nam hỗ trợ miền Bắc.



Theo Công ty Truyền tải điện 1, trước khi có đường dây 500kV mạch 3, vào các thời điểm nắng nóng cao điểm, dòng công suất thường xuyên bị đẩy sát ngưỡng giới hạn, hệ thống phải vận hành trong trạng thái đầy tải với rủi ro cao hơn.



Cũng theo số liệu của công ty này, thời điểm truyền tải cực đại trên hành lang 500kV Trung – Bắc, riêng mạch 3 có thời điểm đảm nhận tới khoảng 56% tổng công suất truyền tải trên tuyến, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của công trình trong cấu trúc vận hành hệ thống điện quốc gia.



Trong các ngày từ 23 – 27/5, công suất truyền tải trên đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối thường xuyên đạt ngưỡng khoảng 2.500 MW, với sản lượng điện truyền tải trung bình lên tới khoảng 520 triệu kWh/ngày từ miền Trung ra miền Bắc.



Thời điểm 13h20 ngày 27/5, khi công suất cực đại miền Bắc đạt 29.966 MW - mức cao nhất từ trước đến nay, hệ thống điện miền Bắc đã phải vận hành trong trạng thái căng thẳng.



Dù đợt nắng nóng cuối tháng 5 chưa phải là giai đoạn cao điểm cuối cùng của mùa khô năm nay, nhưng những diễn biến vận hành vừa qua cho thấy hệ thống điện quốc gia đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ tốc độ tăng trưởng phụ tải. Việc nâng cao năng lực truyền tải liên miền là một trong những giải pháp quan trọng.

Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đã tăng cường năng lực truyền tải, hỗ trợ miền Bắc ứng phó với những thời điểm phụ tải lập đỉnh mới.