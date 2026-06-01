Bệnh viện FV đem về gần 1.000 tỷ cho 'đại gia' Singapore trong 6T2026: Vì sao áp dụng Bảo hiểm Y tế quốc gia cho ngoại trú, nội trú và cấp cứu từ 1/1?

Hoạt động kinh doanh tại Việt Nam được hạch toán thông qua pháp nhân Far East Medical Vietnam Limited (FEMVN).

Theo báo cáo tài chính của TMG, thị trường Việt Nam đóng góp từ 24% đến 25% vào tổng quy mô doanh thu của tập đoàn mẹ trong giai đoạn 2025 - 2026.

Nguồn: Báo cáo tài chính Thomson Medical Group (TMG). "﻿Năm tài chính của TMG bắt đầu từ ngày 01/07 và kết thúc vào ngày 30/06 năm kế tiếp."

Trong nửa đầu năm tài chính 2026, hoạt động tại Việt Nam mang về 51,3 triệu SGD doanh thu (gần 1.000 tỷ đồng) và 8,3 triệu SGD lợi nhuận EBITDA.

Dù số lượng bệnh nhân tăng, biến động tỷ giá đồng Việt Nam (VND) so với đồng Đô la Singapore (SGD) đã kéo giảm biên lợi nhuận này xuống mức 16,2% trong kỳ báo cáo .

Nguồn: Báo cáo tài chính Thomson Medical Group (TMG). " Năm tài chính của TMG bắt đầu từ ngày 01/07 và kết thúc vào ngày 30/06 năm kế tiếp."

Chia sẻ với các cổ đông về định hướng, ông Ng Ser Miang, Chủ tịch Hội đồng quản trị TMG nhấn mạnh:

"Chúng tôi tiếp tục tự tin vào tiềm năng của Bệnh viện FV cũng như các yếu tố nền tảng kinh tế và nhân khẩu học của Việt Nam. Việc tiếp tục đầu tư vào mở rộng Bệnh viện FV là một phần trong luận điểm dài hạn: Việt Nam sẽ là một trong những thị trường tăng trưởng y tế quan trọng nhất Đông Nam Á, và Bệnh viện FV được định vị tốt để trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuẩn quốc tế đáng tin cậy."

Bệnh viện FV hiện vận hành 230 giường bệnh được cấp phép cùng ba phòng khám và trung tâm y tế, sở hữu hơn 1.600 nhân viên y tế và hơn 200 bác sĩ.﻿

Chấp nhận giảm biên lợi nhuận để mở rộng tệp bệnh nhân﻿

Sự sụt giảm tạm thời của biên lợi nhuận đến từ chiến lược ưu tiên tăng trưởng khối lượng lượt khám và hiệu suất khai thác giường bệnh, thay vì tối đa hóa giá trị trên mỗi hóa đơn.

Chiến lược này được trợ lực lớn khi Bệnh viện FV chính thức áp dụng Bảo hiểm Y tế (BHYT) quốc gia từ ngày 1/1/2026 cho toàn bộ dịch vụ ngoại trú, nội trú và cấp cứu.

Là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, FV được thông tuyến bảo hiểm, đài thọ 100% quyền lợi trong phạm vi quy định cho bệnh nhân đăng ký tại đây hoặc đến diện cấp cứu mà không cần giấy chuyển tuyến từ khối công lập. Nhóm bệnh nhi dưới 6 tuổi điều trị nội trú cũng được thực hiện theo chính sách này.

Động thái mở rộng danh mục khách hàng của FV diễn ra trong bối cảnh hệ thống y tế công gánh tới 60% lượng bệnh nhân toàn quốc, nhiều cơ sở tuyến đầu vượt 200% công suất thiết kế. Để giảm tải, Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng giường bệnh tư nhân từ khoảng 6% hiện nay lên tối thiểu 15% vào năm 2030.

Về khoản lỗ năm tài chính 2025

Năm tài chính 2025, TMG ghi nhận mức lỗ sau thuế 47,0 triệu SGD do phải hạch toán một lần khoản suy giảm giá trị lợi thế thương mại (goodwill) từ thương vụ mua lại mảng y tế tại Việt Nam. Về vấn đề này, ông Ng Ser Miang, Chủ tịch TMG trình bày với giới đầu tư: "Đây là một hạng mục kế toán phi tiền mặt và không phản ánh quỹ đạo vận hành thực tế của Bệnh viện FV."

Bất chấp tổng nợ của tập đoàn ở mức 1,1 tỷ SGD tính đến cuối năm 2025, dòng vốn đầu tư dài hạn vào Việt Nam không hề giảm.

Tháng 5/2025, Bệnh viện FV giải ngân gần 200 tỷ đồng cho hệ thống robot CyberKnife S7 điều trị u toàn thân không xâm lấn. Tổ hợp công nghệ này cùng trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm và đơn vị lọc thận chuyên sâu sẽ nằm tại tòa nhà mới (H Building), dự kiến chính thức đi vào vận hành vào cuối năm 2027 nhằm đón đầu làn sóng du lịch y tế.