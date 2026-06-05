8 khối sắt sừng sững giữa biển khơi mang về hơn 6.000 tỷ mỗi năm, đưa Việt Nam thành một thế lực trong khu vực

Mới đây, PV Drilling tiếp tục ký hợp đồng mua thêm một giàn khoan tự nâng, dự kiến đặt tên PV Drilling X. Theo kế hoạch, giàn khoan này sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 10/2026 để thực hiện các công tác kiểm định, nâng cấp và chuẩn bị vận hành thương mại từ quý II/2027.

PV Drilling là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan, giếng khoan và cung ứng nhân lực khoan.

Hiện nay, doanh nghiệp sở hữu 8 giàn khoan, gồm các giàn khoan tự nâng PV Drilling I, II, III, VI, VIII, IX, một giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV Drilling V và một giàn khoan tự nâng mới đang trong quá trình tiếp nhận, dự kiến mang tên PV Drilling X.

Trong những năm gần đây, PV Drilling liên tục mở rộng đội giàn khoan. Tháng 3/2026, doanh nghiệp tổ chức lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV Drilling IX và đưa giàn vào hoạt động thương mại từ tháng 4/2026 sau quá trình tái khởi động.

Với đội giàn khoan hiện có và kế hoạch bổ sung thêm giàn mới, PV Drilling đang tiếp tục mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ khoan tại thị trường trong nước và quốc tế.

Dữ liệu của Chứng khoán Shinhan cho thấy, nguồn cung giàn khoan tự nâng đóng mới trên thế giới trong giai đoạn 2020 - 2025 ở mức thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, chỉ có 13 giàn mới dược đóng và có kế hoạch bàn giao trong giai đoạn 2025 – 2028. Con số này chỉ tương đương với khoảng 3% tổng đội giàn khoan trên toàn cầu.

Sau “cuộc khủng hoảng kép” năm 2020, nhiều tập đoàn dầu khí và nhà thầu khoan đã chủ động thoái vốn khỏi các dự án thượng nguồn hoặc tái cơ cấu hoạt động, dẫn đến việc số lượng giàn khoan mới thực sự gia nhập thị trường ở mức hạn chế.

Đồng thời, khoảng 1/3 đội giàn khoan hiện hữu trên toàn cầu đã trên 30 năm tuổi, đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động trong những năm tới, gia tăng nhu cầu đối với các giàn khoan trẻ tuổi và đem lại hiệu suất khai thác cao.

Trong bối cảnh đó, PV Drilling sở hữu danh mục giàn khoan với độ tuổi trung bình ở mức thấp hơn đang kế so với mặt bằng chung của thị trường, chỉ khoảng 14 năm tuổi, đang giúp doanh nghiệp này tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong việc tiếp cận các hợp đồng khoan mới với mặt bằng giá thuê cao.