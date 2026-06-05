Baf Việt Nam chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức tổng tỷ lệ 20%

Công ty cổ phần Nông nghiệp Baf Việt Nam (mã: BAF, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 22/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



Theo đó, Baf Việt Nam sẽ phát hành hơn 30,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông cùng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 304 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán

Đồng thời, BAF cũng phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%, tương đương hơn 30,4 triệu cổ phiếu thưởng cũng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.

Tổng giá trị phát hành cổ phiếu thưởng tính theo mệnh giá hơn 304 tỷ đồng, nguồn vốn này được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ BAF sẽ tăng từ hơn 3.040 tỷ đồng lên hơn 3.648 tỷ đồng.

Cả hai đợt phát hành này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Bên cạnh đó, đại hội còn thông qua phát hành tối đa 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương đương 2,63% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích nhằm ghi nhận đóng góp của cán bộ nhân viên đối với công ty đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian triển khai từ quý II-IV/2026.

Trong diễn biến mới đây, Baf Việt Nam thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Hân.

Theo đó, Công ty Sản xuất và Thương mại Gia Hân có vốn điều lệ 110 tỷ đồng; trụ sở chính đặt tại thôn Nam Sơn, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị. Sau khi hoàn tất giao dịch, Baf Việt Nam sẽ nắm giữ toàn bộ phần vốn góp trị giá 110 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Để triển khai thương vụ, HĐQT Baf Việt Nam giao bà Bùi Hương Giang- Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương nhận chuyển nhượng nêu trên theo quy định pháp luật và trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa của công ty.



