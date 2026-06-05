CEO Saigon Technology: "Đa số dự án AI thất bại vì lỗ hổng vận hành"

Saigon Technology vừa được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vinh danh Top 2 doanh nghiệp cung cấp nền tảng phát triển ứng dụng AI và Top 2 doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ số toàn cầu năm 2025.

CEO Saigon Technology tại Lễ Công bố & Vinh danh Vietnam Top 10 Tech & Map 2025

Theo ông, vì sao làn sóng đầu tư AI 2024-2025 lại không mang lại lợi nhuận như nhiều doanh nghiệp kỳ vọng?

Báo cáo của MIT đã công bố 95% dự án GenAI tại các doanh nghiệp toàn cầu không thể sinh lời.

Qua các dự án AI mà Saigon Technology triển khai cho khách hàng trong ngành y tế, fintech và logistics, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân chủ yếu không nằm ở năng lực công nghệ. Phần lớn doanh nghiệp tiếp cận AI như một dự án CNTT truyền thống: mua công cụ, triển khai, rồi kỳ vọng kết quả. Nhưng AI là một sản phẩm cần được vận hành, đo lường và cải thiện liên tục.

Theo quan sát của chúng tôi, ba lỗ hổng lặp đi lặp lại ở hầu hết các dự án thất bại là dữ liệu, quy trình và vận hành AI.

Trong ba lỗ hổng ông vừa đề cập, đâu là vấn đề doanh nghiệp Việt thường gặp nhất?

Lỗ hổng dữ liệu. Đây là vấn đề căn bản nhất.

Nghiên cứu của Gartner ước tính khoảng 80% dữ liệu doanh nghiệp tồn tại dưới dạng phi cấu trúc, nằm rải rác trong email, tài liệu, hình ảnh, ghi chú và nhiều hệ thống khác nhau. Với doanh nghiệp Việt, tình hình còn phức tạp hơn vì dữ liệu khách hàng thường nằm thêm trong Zalo, Excel và các phần mềm CRM cũ chưa được chuẩn hóa.

Chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Vì vậy, một dự án AI thành công cần đầu tư phần lớn nguồn lực cho việc chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng pipeline và thiết lập governance trước, rồi mới đến xây dựng mô hình.

Saigon Technology chia sẻ quy trình xây dựng các giải pháp ứng dụng AI tại triển lãm công nghệ ngành Healthcare

Nói đến quy trình, có vẻ đây là lỗ hổng nhiều người không nghĩ tới khi đầu tư AI. Ông có thể kể một câu chuyện thực tế?

Lỗ hổng quy trình xuất hiện khi doanh nghiệp mua công cụ AI trước khi định nghĩa rõ quy trình mà AI sẽ thay thế hoặc hỗ trợ.

Tôi nhớ một dự án AI đọc hóa đơn mà chúng tôi từng triển khai. Sản phẩm đạt độ chính xác trên 92% trong việc trích xuất dữ liệu. Nhưng quy trình duyệt và lưu trữ vẫn thủ công. Kế toán vẫn phải kiểm tra lại từng hóa đơn vì sợ AI sai. Cuối cùng, thời gian xử lý của họ không giảm bao nhiêu.

Dự án ứng dụng AI để tự động hóa đọc tài liệu (OCR + NLP)

Theo các tiêu chí kỹ thuật, đó là một dự án thành công. Nhưng chúng tôi coi đây là một dự án thất bại, bởi sản phẩm không giải quyết được vấn đề thực sự của khách hàng. Dự án này đã thay đổi cách chúng tôi tiếp cận các dự án AI sau đó. Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng vẽ rõ quy trình end-to-end ngay giai đoạn đầu.

Lỗ hổng cuối cùng ông đề cập là vận hành AI. Khái niệm này còn khá mới ở Việt Nam, ông có thể giải thích rõ hơn?

Lỗ hổng vận hành AI thật sự là vấn đề mà ít doanh nghiệp Việt nhận ra ngay từ đầu.

AI yêu cầu việc tinh chỉnh prompt, đánh giá chất lượng đầu ra và giám sát liên tục. Nhưng phần lớn doanh nghiệp Việt vẫn coi AI là dự án triển khai một lần, không có kế hoạch cho việc cải thiện lâu dài.

Đó là lý do AI hoạt động tốt trong giai đoạn demo, kém dần sau 3 tháng, và bị bỏ dở sau 9 tháng. Đây là chu kỳ tôi quan sát thấy nhiều nhất.

Saigon Technology tiếp cận các dự án AI như thế nào để tránh ba lỗ hổng này?

Chúng tôi áp dụng ba nguyên tắc xuyên suốt mọi dự án.

Thứ nhất, bắt đầu từ một quy trình cụ thể. Thứ hai, đầu tư vào nền tảng dữ liệu trước khi đầu tư vào mô hình. Thứ ba, bố trí đội vận hành AI. Dù chỉ một người, cũng phải có người đảm bảo việc tinh chỉnh và đánh giá kết quả liên tục.

Cách tiếp cận này được rút ra từ hơn 850 dự án phần mềm mà chúng tôi đã triển khai trong 14 năm qua, bao gồm các dự án AI và machine learning đa ngành. Khi cả ba điều kiện được đảm bảo, AI mới thực sự tạo ra giá trị mà doanh nghiệp đo lường được.

Đội ngũ Saigon Technology đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình triển khai và vận hành các giải pháp AI

Trong giai đoạn doanh nghiệp Việt chuyển từ thử nghiệm AI sang triển khai AI ở quy mô lớn, những chia sẻ từ ông Phạm Tiến Thành cho thấy thành công không đến từ việc đầu tư nhiều hay ít, mà đến từ việc đầu tư đúng chỗ. Đây cũng là khoảng cách giữa những doanh nghiệp dẫn đầu và những doanh nghiệp tiếp tục loay hoay với AI trong thời gian tới.

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