Phát Đạt muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại một công ty con

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity.

Theo đó, số cổ phần dự kiến chuyển nhượng chiếm 99,34% tổng số cổ phần của Đầu tư Serenity. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Phát Đạt giao cho ông Nguyễn Văn Đạt- Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Bùi Quang Anh Vũ- Tổng Giám đốc đại diện công ty tìm kiếm đối tác, thương lượng, đàm phán và thống nhất tất cả các điều khoản, điều kiện liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn giá chuyển nhượng cổ phần, thời gian thực hiện chuyển nhượng cổ phần, phương thức thanh toán,...

Nếu hoàn tất việc chuyển nhượng số cổ phần nêu trên, Đầu tư Serenity sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

Phối cảnh dự án Serenity Phước Hải. Nguồn: Phát Đạt

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity được thành lập từ tháng 3/2020, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại Khu phố Hải Tân, xã Phước Hải, TP.HCM.

Hồi tháng 1/2026, Phát Đạt đã góp vốn thêm hơn 982,3 tỷ đồng vào Đầu tư Serenity để nâng vốn công ty này từ 91,16 tỷ đồng lên 1.080 tỷ đồng, chiếm 99,34% vốn điều lệ.

Đầu tư Serenity còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Serenity Phước Hải tại xã Phước Hải, TP.HCM. Theo thông tin từ Phát Đạt, ngày 24/12/2025 vừa qua, UBND xã Phước Hải (TP.HCM) đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án này.

Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Serenity Phước Hải có tổng diện tích quy hoạch hơn 73.000 m², được tổ chức không gian thành hai phân khu chính – khu phía núi và khu phía biển – cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và không gian công cộng đồng bộ. Mật độ xây dựng toàn khu được khống chế ở mức tối đa 25%, trong khi tầng cao công trình được kiểm soát chặt chẽ, phản ánh quan điểm phát triển có chọn lọc, tránh khai thác quá mức quỹ đất ven biển vốn nhạy cảm về sinh thái và cảnh quan.

Trong một diễn biến khác, ngày 1/6/2026 vừa qua, Phát Đạt đã chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian thực hiện trong tháng 6/2026.

Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua quyết định đầu tư của công ty có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



