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Liên danh nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện nhà máy điện 7.100 tỷ đồng ở Ninh Bình

| | Doanh nghiệp

Tổng công suất của dự án khoảng 1.500 MW. Trong đó, giai đoạn I là 300MW và giai đoạn II là 1.200MW.

Hình minh hoạ.

Thông tin trên báo Đấu thầu, dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án ngày 3/6/2026. Nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ là Liên danh EVNGENCO3 - Thuận Hải gồm Tổng công ty Phát điện 3 và Công ty CP Dịch vụ vận tải Thuận Hải.

Dự án có tổng vốn đầu tư 7.107 tỷ đồng, diện tích đất, mặt nước thực hiện dự án khoảng 49,32 ha, thuộc các xã Kim Đông, Bình Minh, Định Hóa, tỉnh Ninh Bình. Quy mô đầu tư gồm khu nhà máy chính; hệ thống đường dây truyền tải 220 kV; bến nhiên liệu. Công suất thiết kế 300 MW; cấp điện áp đấu nối 220 kV; đường dây đấu nối 220kV mạch kép khoảng 16 km (đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV NĐ Nam Định 500 kV - Hậu Lộc).

Tổng công suất của dự án khoảng 1.500 MW. Trong đó, giai đoạn I là 300MW và giai đoạn II là 1.200MW.

Theo dự kiến, Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ điện linh hoạt ICE của Tập đoàn Wartsila Phần Lan. Đồng thời, thực hiện lộ trình dừng hoạt động Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình hiện nay (tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Dự án được đầu tư nhằm sản xuất điện từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG; bổ sung nguồn linh hoạt cho hệ thống điện, bảo đảm an ninh năng lượng.

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được thành lập năm 2012 và hiện là một trong ba tổng công ty phát điện lớn nhất cả nước.

Doanh nghiệp đang quản lý và vận hành danh mục nguồn điện có tổng công suất khoảng 6.500 MW, chiếm hơn 8% công suất lắp đặt toàn hệ thống điện quốc gia.﻿

Ngoài vận hành nguồn điện hiện có, EVNGENCO3 còn có kinh nghiệm đầu tư và quản lý các dự án quy mô lớn như: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1.200 MW) và Vĩnh Tân 4 mở rộng (600 MW); Nhiệt điện Thái Bình (600 MW); Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 (42,65 MWp).﻿

Còn CTCP Dịch vụ Vận tải Thuận Hải, thành lập năm 2010, hiện có hơn 2.200 nhân sự, 10 công ty thành viên và đã tham gia trên 135 dự án trong lĩnh vực năng lượng công nghiệp. Doanh nghiệp được biết đến là một trong những đơn vị tư nhân cung cấp giải pháp hơi – nhiệt – điện và nhiên liệu cho các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Thuận Hải gồm: Đầu tư và vận hành nhà máy năng lượng sinh khối (biomass); Hệ thống lò hơi công nghiệp; Cung cấp than, sinh khối, nhiên liệu thay thế; Logistics và chuỗi cung ứng nhiên liệu; Các giải pháp năng lượng tích hợp cho doanh nghiệp sản xuất.

Những năm gần đây, Thuận Hải phát triển thành một nhà đầu tư năng lượng xanh quy mô lớn, sở hữu và phát triển nhiều dự án điện sinh khối, đồng phát nhiệt - điện phục vụ các khu công nghiệp, đồng thời tham gia chuỗi cung ứng nhiên liệu cho nhiều nhà máy FDI trong các ngành dệt may, giấy, thực phẩm và chế biến gỗ.﻿

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Yên Chi

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