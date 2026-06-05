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Vietjet thông báo ngày chốt nhận cổ tức 2025

| | Doanh nghiệp

Vietjet thông báo ngày chốt nhận cổ tức 2025

Công ty cổ phần hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã thông báo ngày 17/6/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025.

Cổ đông Vietjet sẽ được nhận cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu Vietjet sẽ dự kiến phát hành là hơn 177,4 triệu, tương ứng tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 1.774 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Việc chi trả cổ tức tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả hoạt động bền vững và cam kết lâu dài của Vietjet trong việc gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng hành cùng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

PV

markettimes.vn

Từ Khóa:
vjc, VietJet

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