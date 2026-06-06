Novaland: Đảo Phượng Hoàng 2 "cõng" thêm nghĩa vụ bảo đảm cho khoản vay hơn 4.000 tỷ đồng của bên mua công ty con

Theo đó, tập đoàn thực hiện nghiệp vụ dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để tiếp tục bảo đảm cho các khoản tín dụng mới của hai doanh nghiệp đối tác dùng để mua lại cổ phần tại công ty con của Novaland.

Novaland dùng Đảo Phượng Hoàng 2 làm tài sản thế chấp

Cụ thể, Novaland sử dụng tài sản đang bảo đảm cho trái phiếu mã NVJCH2024004; NVJCH2025005; NVJCH2026006 (trái phiếu NVL JSC) gồm toàn bộ quyền sử dụng đất Dự án Đảo Phượng Hoàng 2; quyền tài sản phát sinh từ Dự án Đảo Phượng Hoàng 2; toàn bộ phần vốn góp của thành viên góp vốn tại công ty tiếp tục làm tài sản đảm bảo cho các khoản tín dụng tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng cho hai đơn vị với mục đích nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega thuộc sở hữu của Novaland.

Cụ thể, khoản 1, khách hàng vay vốn là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản Nova Tân Gia Phát. Giá trị cấp tín dụng là 2.275 tỷ đồng, nhận chuyển nhượng 56% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va.

Khoản 2, khách hàng vay vốn là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà. Giá trị cấp tín dụng 1.786 tỷ đồng, nhận chuyển nhượng 43,9% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va.

Sau giao dịch này, Novaland chuyển nhượng tổng cộng 99,9% vốn tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega cho hai đối tác và thu dòng tiền từ việc chuyển nhượng vốn về hệ thống. Đổi lại, dự án Đảo Phượng Hoàng 2 của Novaland đóng vai trò là tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân cho hai bên mua.

Phối cảnh đảo Phượng Hoàng

Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - Phân khu 2 (Dự án Đảo Phượng Hoàng Phase 2 hoặc Dự án Đảo 2) toạ lạc địa phận phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Dự án được vận hành dựa trên Giấy chứng nhận đầu tư số 2733536500 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va vào ngày 23-09-2025, bao gồm cả các quyết định điều chỉnh, bổ sung qua các thời kỳ.

Trước khi gánh thêm nghĩa vụ tài sản đảm bảo cho hơn 4.000 tỷ đồng nợ mới của hai đối tác, nghĩa vụ của tài sản thế chấp của Dự án Đảo Phượng Hoàng 2 đang đảm bảo cho các khoản vay tại MB gồm:

Trái phiếu NVJCH2024004: Là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp; tổng mệnh giá phát hành thành công và giá trị đang lưu hành là 610 tỷ đồng.

Trái phiếu NVJCH2025005: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp, đáo hạn năm 2027; tổng mệnh giá phát hành thành công và giá trị đang lưu hành là 460 tỷ đồng.

Trái phiếu NVJCH2026006: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp, đáo hạn năm 2026; tổng mệnh giá phát hành thành công và giá trị đang lưu hành là 335 tỷ đồng.

Hợp đồng tín dụng hiện hữu: Nghĩa vụ theo Hợp đồng tín dụng số 340216.25.201.829700.TD ký ngày 06/11/2025 với doanh số cho vay tối đa là 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, cộng dồn hệ thống nợ cũ của Novaland (hơn 3.400 tỷ đồng) và nghĩa vụ bảo đảm mới phát sinh cho hai đối tác (4.061 tỷ đồng), tổng nghĩa vụ tài chính tối đa được định ước bằng tài sản dự án Đảo Phượng Hoàng 2 đạt ngưỡng 7.466 tỷ đồng.