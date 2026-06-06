Thiso báo lãi ròng năm 2025 gần 73 tỷ đồng

Công ty CP Thương mại và dịch vụ quốc tế Thiso vừa có công bố gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu về tình hình tài chính kỳ báo cáo 12 tháng (từ 1/1/2025 đến hết 31/12/2025).

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chử sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 4.766 tỷ đồng, tăng 1.873 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư cua chủ sở hữu tăng từ 2.700 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Thiso bão lãi ròng gần 73 tỷ đồng; tăng mạnh so với kết quả gần 3 tỷ đồng năm trước đó.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 7.823 tỷ đồng, tăng 670 tỷ đồng so với cùng kỳ dù nợ vay ngân hàng cải thiện từ 320 tỷ đồng về gần 222 tỷ đồng; nợ phải trả khác cũng giảm 1.432 tỷ đồng về gần 5.401 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2025, Thiso ghi nhận nợ vay từ phát hành trái phiếu 2.200 tỷ đồng trong khi năm trước đó khong phát sinh.

Dư nợ trái phiếu này đến từ lô STI12501 được Thiso phát hành ngày 23/12/2025, gồm 22.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Về Thiso, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2021, trụ sở chính tại số 10, đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM.

Ảnh: Thiso

Thời điểm mới thành lập, Thiso có vốn điều lệ 200 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Ô tô Trường Hải (nay là Công ty CP Tập đoàn Trường Hải -Thaco) 75%; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh (Công ty Trân Oanh) 20% và ông Trần Bá Dương 5%.

Ông Trần Bá Dương (SN 1960) cũng chính là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này kể từ khi thành lập đến nay. Ông Dương còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Thaco.

Đáng chú ý, Công ty Trân Oanh cũng là pháp nhân có liên quan đến Chủ tịch Trần Bá Dương. Theo Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 1/2022, ông Dương là cổ đông nắm 76,13% vốn tại Công ty Trân Oanh. 23,78% còn lại do bà Viên Diệu Hoa (SN 1963) sở hữu. Bà Hoa là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, bà Viên Diệu Hoa cũng là vợ ông Trần Bá Dương.

Quay trở lại với Thiso, tháng 12/2022, doanh nghiệp tăng mạnh vốn từ 200 tỷ đồng lên 2.700 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Đến tháng 1/2026, Thiso tiếp tục tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng.

Theo tài liệu của PV, ngày 19/12/2025 (chỉ trước thời điểm Thiso phát hành trái phiếu chỉ vài ngày), Thiso đã dùng tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng nguyên tắc chuyển giao một phần dự án 01/2025/HDNT/THISO-ĐQM ký ngày 10/12/2025 giữa Thiso và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Địa ốc Đại Quang Minh) đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương.

Địa ốc Đại Quang Minh cũng là một công ty con thuộc hệ sinh thái Thaco. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 22/03/2011; vốn điều lệ 4.850 tỷ đồng.

Tháng 5/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 26.100 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,2 tỷ USD).

Hiện, Địa ốc Đại Quang Minh đang có 2 người đại diện theo pháp luật gồm: ông Trần Đăng Khoa- Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Tuệ- Tổng Giám đốc.

Theo giới thiệu trên website, Địa ốc Đại Quang Minh tập trung trên 5 lĩnh vực chính: Đầu tư phát triển bất động sản nhà ở, Đầu tư kinh doanh Thương mại và Dịch vụ, Đầu tư và phát triển khu công nghiệp, Đầu tư và phát triển Hạ tầng giao thông và Tiện ích xã hội, Kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lưu trú.

Doanh nghiệp được biết đến là doanh nghiệp "có tiếng" trên thị trường khi triển khai loạt dự án đình đám. Trong đó phải kể đến các dự án BT quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) như: Dự án 4 tuyến đường chính Đô thị mới Thủ Thiêm (dự án hạ tầng kỹ thuật giao thông quan trọng nối liền các khu chức năng của Đô thị mới Thủ Thiêm); Dự án Quảng trường Trung tâm & Công viên Bờ sông; Dự án Cầu Thủ Thiêm 2; Dự án Cầu đi bộ; Dự án Vùng Châu thổ phía Nam (Lâm viên sinh thái).

Ngoài ra, Địa ốc Đại Quang Minh đã và đang đầu tư xây dựng, phát triển đô thị tại TP.HCM, Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), Bến Tre (nay là Vĩnh Long),...

Để đáp ứng nhu cầu vốn, doanh nghiệp này liên tục thực hiện những giao dịch thế chấp tài sản. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, Địa ốc Đại Quang Minh nhiều lần dùng những tài sản thuộc các dự án thành phần của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm tài sản bảo đảm tại các ngân hàng.



