‘Đất mới’ của các thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Đức Thụy

Hồ Anh Minh - Thiếu gia nhà tỷ phú ﻿ ﻿ Hồ Hùng Anh từng nắm cổ phần ở 1Matrix

Tháng 3/2025, ông Hồ Anh Minh cùng các đối tác thành lập Công ty Cổ phần 1Matrix với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Thiếu gia sinh năm 1995 này trực tiếp nắm giữ 10% vốn điều lệ, tham gia dự án được định vị là phát triển hạ tầng blockchain "Make in Vietnam", hướng tới xây dựng mạng blockchain Layer-1 do người Việt làm chủ.

Sự xuất hiện của Hồ Anh Minh tại 1Matrix gây chú ý bởi trước đó ông chủ yếu được biết đến thông qua các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và hệ sinh thái Masterise.



Thông tin từ 1Matrix sau đó cho biết, các cổ đông hiện tại đã mua lại toàn bộ cổ phần của Hồ Anh Minh và vị thiếu gia này không còn liên quan.﻿

Trong khi đó, hệ sinh thái Techcombank của tỷ phú Hồ Hùng Anh còn sở hữu Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) là một trong 5 đơn vị đã vượt qua vòng thẩm định hồ sơ của Bộ Tài chính để chờ cấp phép vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản số/tài sản mã hóa tại Việt Nam. ﻿

Nguyễn Phước Hùng Anh Victor: Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX)



Một gương mặt khác đang nhận được nhiều sự chú ý là Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn), con trai của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.



Tommy Nguyễn lần đầu được biết đến vào năm 2019 khi đồng sáng lập startup công nghệ Swift 247 – nền tảng logistics ứng dụng công nghệ kết nối vận tải và giao nhận. Đây được xem là một trong những dự án khởi nghiệp riêng hiếm hoi của thế hệ F2 các tỷ phú Việt thời điểm đó.

Gần đây, Tommy Nguyễn ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong hệ sinh thái công nghệ của gia đình.



Tommy Nguyễn hiện tham gia hoạt động tại Galaxy Technology Services – đơn vị thuộc hệ sinh thái công nghệ mới của Galaxy Holdings (Sovico Group sở hữu), tập trung vào các lĩnh vực AI và công nghệ số thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn. Chủ sở hữu của Galaxy Holdings là Công ty TNHH Đầu tư Milky Way – doanh nghiệp do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nắm giữ 100% vốn.

Vào tháng 9/2025, CTCP Galaxy Technology Services đã tham gia thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX).

Tháng 4/2026, con trai cả của bà Nguyễn Thị Phương Thảo gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện hợp tác giữa Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM (VIFC-HCMC), HDBank và Sở Giao dịch Chứng khoán London. Tại đây, ông tham gia chia sẻ các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và chuyển đổi số.



Nguyễn Xuân Thái: Con trai GenZ của ông Nguyễn Đức Thụy là Phó Chủ tịch SCEX

Đầu tháng 6/2026, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) công bố bộ máy lãnh đạo mới. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thái đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.



Theo hồ sơ công bố, Nguyễn Xuân Thái tốt nghiệp năm 2026 ngành Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ), thuộc thế hệ Gen Z. Trước khi tham gia SCEX, ông đã đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT tại Công ty CP Đầu tư Thể thao Phù Đổng từ năm 2025.



SCEX cũng là một trong những doanh nghiệp có hồ sơ được Bộ Tài chính xem xét trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.