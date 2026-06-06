VNG cho Robot biểu diễn võ công trong ĐHĐCĐ, kỳ vọng có lãi trở lại vào năm nay

Theo tài liệu các tờ trình được công bố VNG đặt kế hoạch kinh doanh cho năm nay với mục tiêu doanh thu đạt khoảng 12.500 đến 13.500 tỷ đồng .

Sau năm 2025 ghi nhận doanh thu khoảng 10.894 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm khoảng 326 tỷ đồng, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ chính thức quay trở lại quỹ đạo có lãi trong năm 2026 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt từ 300 đến 450 tỷ đồng .

Để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất tiếp tục giữ lại nguồn lợi nhuận chưa phân phối (đạt hơn 558 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025) và không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2025 .

Hiện thực hóa chiến lược "AI First" và "Go Global"

Robot VNG và set quà tặng cho cổ đông tại ĐHCĐ VNG

Sự xuất hiện của công nghệ robot đồng bộ với định hướng tập trung nguồn lực vào hai trụ cột chiến lược dài hạn của VNG là Trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng thị trường toàn cầu (Go Global) .

Doanh nghiệp xác định sẽ đẩy mạnh tích hợp AI xuyên suốt các quy trình vận hành và xây dựng năng lực AI toàn diện trên cả ba lớp bao gồm hạ tầng, nền tảng và ứng dụng trong toàn bộ hệ sinh thái .

Mục tiêu dài hạn đến năm 2030 là tối thiểu 20% doanh thu của tập đoàn sẽ đến từ các sản phẩm và dịch vụ AI-first . Song song đó, chiến lược "Go Global" tập trung phát triển các nền tảng công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế nhằm gia tăng tỷ trọng doanh thu ngoài Việt Nam .

Bên cạnh đó, tại kỳ đại hội này, VNG cũng sẽ trình cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phát hành 722.593 cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2026 với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời điều chỉnh một số điều khoản quy định trong Điều lệ công ty nhằm cập nhật và tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành .