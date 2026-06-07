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Ra lệnh bắt tạm giam chủ xưởng Vũ Thị Thu Thủy SN 1999 và nhiều nhân viên

| | Doanh nghiệp

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên có hành vi sản xuất giày giả các thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 6/6, Bộ Công an thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 05 bị can về tội "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".

Trước đó, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, qua đó phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam quy mô lớn do Đặng Phước Đạt (SN 1996) và vợ là Vũ Thị Thu Thủy (SN 1999) cùng ngụ tại xã Phú Hòa Đông, TP. HCM cầm đầu.

Cuối tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông triển khai nhiều Tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt - Thủy, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci (trị giá hơn 2 tỷ đồng) và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Quá trình điều tra xác định, đường dây sản xuất dép giả này do vợ chồng Đạt – Thủy cầm đầu, tổ chức sản xuất tại xã Phú Hòa Đông từ tháng 6/2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Các đối tượng đã đưa ra thị thường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm 2 vợ chồng Đặng Phước Đạt - Vũ Thị Thu Thủy và 3 nhân viên Vũ Thành Trung (SN 2001), Trần Thị Gấm (SN 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (SN 2000) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại Khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ Công ty Inox Nguyễn Vũ Anh Tuấn 50 tuổi

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
bắt tạm giam

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