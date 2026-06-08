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750 triệu USD sắp rót vào Masan

| | Doanh nghiệp

750 triệu USD sắp rót vào Masan

Trong tổng số vốn huy động, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, trong khi 260 triệu USD được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng.

Ngày 8/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) công bố triển khai thành công khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp được bảo lãnh thu xếp trị giá 750 triệu USD. Đây là khoản vay doanh nghiệp quốc tế có quy mô lớn nhất và mức chi phí vốn cạnh tranh nhất trong cùng kỳ hạn dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

"15 ngân hàng quốc tế chấp thuận cho Masan vay tín chấp với mức 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây ba năm", ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ.

Trong vòng ba năm, Masan đã cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế khi biên lãi suất giảm từ 3,5% năm 2023 xuống còn 1,8% vào năm 2026. Đây cũng là khoản vay hợp vốn đầu tiên của Masan có kỳ hạn lên tới 6 năm và là giao dịch chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Có 15 ngân hàng tham gia cam kết cấp vốn, với tổng nhu cầu đăng ký cao gấp 1,7 lần nhu cầu huy động của Masan. Trong tổng số vốn huy động, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, trong khi 260 triệu USD được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng.

Giao dịch giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, đồng thời tiếp tục củng cố khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế dài hạn của Masan. Việc tái cấp vốn cũng dự kiến giúp Tập đoàn tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.

Tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA của Masan đã giảm từ mức 3,9 lần vào cuối năm 2023 xuống 2,84 lần trong quý I/2026.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
masan

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