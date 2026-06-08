AEON từng nhiều lần xin lỗi khách hàng, điều gì khiến ông lớn Nhật Bản được người Việt yêu mến suốt hơn 10 năm?

Vì sao AEON thường được người Việt có thiện cảm?

Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản AEON bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam với văn phòng đại diện từ năm 2009, chính thức khai trương TTTM đầu tiên AEON MALL Tân Phú Celadon vào tháng 1/2014.

Chuỗi TTTM liên tục mở rộng mạng lưới trên toàn quốc với sự xuất hiện của các trung tâm tại Bình Dương (2014), Hà Nội (2015, 2019), Bình Tân (2016), Hải Phòng (2020) và Huế (2024).

Sau hơn một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, AEON được xem là một trong những thương hiệu bán lẻ nước ngoài tạo được nhiều thiện cảm với người tiêu dùng. Nhiều gia đình lựa chọn các trung tâm thương mại AEON để vừa mua sắm, vui chơi, giải trí vừa sử dụng các dịch vụ tiện ích như bãi đỗ xe rộng, nhiều tầng, miễn phí; Nhà vệ sinh sạch sẽ; Khu vui chơi trẻ em, khu giải trí gia đình; Rạp chiếu phim; Khu ẩm thực, nhà hàng, quán cà phê; Phòng chăm sóc em bé, khu vực nghỉ ngơi...



AEON còn được đánh giá cao nhờ chiến lược đầu tư dài hạn và cam kết gắn bó với thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp liên tục mở rộng hệ thống trung tâm thương mại quy mô lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy sự phát triển của nhiều khu vực đô thị.﻿

﻿Một số vụ việc từng xảy ra tại AEON Mall

Đa số là các vụ việc gây chú ý ở AEON Mall các sự cố vận hành, không phải bê bối lớn về đạo đức kinh doanh hay gian lận tài chính.



Người phụ nữ tố bị quy chụp "ăn cắp đồ" ở Aeon Long Biên

Tối 7/6/2026, một phụ nữ cùng hai con nhỏ khi rời trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên đã bị hai người đàn ông chặn lại tại khu vực bãi xe với lý do nghi lấy cắp hàng hóa. Theo phản ánh, hai người này không mặc đồng phục và không xuất trình thẻ nhận diện ngay từ đầu, đồng thời yêu cầu chị cùng các con về công an phường làm việc.

Nơi xảy ra sự việc. (Ảnh cắt clip).

Người phụ nữ khẳng định đã thanh toán đầy đủ, có hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ. Sau khi chị phản ứng mạnh và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một trong hai người mới xuất trình thẻ an ninh. Lực lượng an ninh sau đó kiểm tra túi đồ và đối chiếu hóa đơn, kết quả không phát hiện bất kỳ hàng hóa nào chưa thanh toán hay dấu hiệu vi phạm.



Cho rằng việc bị chặn giữa nơi công cộng và bị nghi ngờ trộm cắp khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân cũng như tâm lý của hai con nhỏ, người phụ nữ đề nghị làm rõ trách nhiệm và có lời xin lỗi nếu có sai sót.



Về phía AEON Mall, đại diện trung tâm cho biết đã nắm được thông tin, đang rà soát camera và xác minh toàn bộ diễn biến sự việc. Trong khi đó, Công an phường Long Biên cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh theo quy định. ﻿

Vụ chuột xuất hiện tại quầy thực phẩm (2020)



Một khách hàng chụp được hình ảnh hai con chuột bò trên khay thức ăn tại khu ẩm thực của AEON Mall Tân Phú (TP.HCM). Sau đó AEON đã công khai xin lỗi, đóng cửa tạm thời khu vực liên quan để vệ sinh và khắc phục. Đây là vụ việc gây ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh "sạch sẽ kiểu Nhật" của AEON.



Sự cố mất điện ngày khai trương AEON Mall Long Biên



Năm 2015, ngày khai trương trung tâm thương mại tại Hà Nội xảy ra sự cố mất điện khiến nhiều khách hàng thất vọng. AEON sau đó phải lên tiếng xin lỗi.

Sự cố an ninh tại bãi xe Tân Phú (2020)



Tại AEON Mall Tân Phú từng xảy ra vụ một số đối tượng gây mất trật tự ở khu vực bãi xe. AEON phải phát thông báo chính thức và tăng cường an ninh.

Hủy bỏ dự án nghìn tỷ tại Hà Nội (Tháng 10/2024)

Tập đoàn AEON thông báo chính thức hủy bỏ dự án phát triển AEON MALL Hoàng Mai (Hà Nội) với quy mô hơn 8ha sau nhiều năm không tiến triển. Việc hủy bỏ dự án này khiến tập đoàn chịu khoản lỗ tổn thất lên tới 1.104 triệu Yên (khoảng 7,4 triệu USD).



Một số vụ việc liên quan khách hàng



Thỉnh thoảng xuất hiện các vụ quấy rối, móc túi hoặc xô xát trong trung tâm thương mại, như vụ cô gái tố bị sàm sỡ tại AEON Mall Long Biên phản ánh năm 2022.

Tối ngày 6/12/2020, một vụ xô xát, hỗn chiến bằng hung khí giữa hai nhóm thanh niên bùng phát ngay tại khu vực bãi giữ xe của trung tâm thương mại AEON MALL Tân Phú Celadon (TP.HCM). Vụ việc náo loạn này làm ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm an toàn của khách hàng. Ngay sau đó, phía AEONMALL Vietnam đã phải đưa ra thông báo xin lỗi chính thức và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thắt chặt an ninh toàn bộ khu vực.﻿

Tuy nhiên đây chủ yếu là hành vi của cá nhân khách đến trung tâm, không phải bê bối do doanh nghiệp gây ra.

