Tập đoàn Bảo Việt chốt quyền ĐHĐCĐ thường niên 2026

Tập đoàn Bảo Việt (MCK: BVH, sàn HoSE) mới đây đã có thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào 8h30 ngày 28/6/2026 tại Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP.Hà Nội.

Đối tượng tham dự gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ bởi các cổ đông.

Ảnh minh họa: BVH

Tại đại hội, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến trình cổ đông Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc thông qua các nội dung cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tập đoàn (sửa đổi bổ sung lần thứ 16); Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Tập đoàn cũng dự trình Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 và các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 (sau soát xét), Tập đoàn Bảo Việt mang về tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.610 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động bảo hiểm đạt 11.428 tỷ đồng, thu hoạt động tài chính đạt 3.990 tỷ đồng, thu hoạt động khác đạt 158 tỷ đồng, thu khác 33 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 816 tỷ đồng, tăng 18,8% so với quý I/2025.

Bảo Việt cho biết kết quả lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ việc cơ cấu danh mục đầu tư một cách linh hoạt, tận dụng tối đa sự phục hồi của thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng, góp phần quan trọng gia tăng biên lợi nhuận và đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững.

Tập đoàn Bảo Việt mang về tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.610 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động bảo hiểm đạt 11.428 tỷ đồng, thu hoạt động tài chính đạt 3.990 tỷ đồng, thu hoạt động khác đạt 158 tỷ đồng, thu khác 33 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 816 tỷ đồng, tăng 18,8% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt tăng 5,4% so với đầu năm, lên mức gần 307.488 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 138.675 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn 151.724 tỷ đồng, lần lượt chiếm 45,1% và 49,3% tổng tài sản.



