Lãi quý 1 tăng 250%, một doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận "combo" cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo ngày 12/6/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán: SRC) chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 11/6/2026.

Theo phương án được phê duyệt, SRC sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 23/6/2026.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ triển khai phương án phát hành thêm 8.419.010 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 100:30, trích từ Quỹ đầu tư phát triển ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Nhìn lại kết quả cả năm 2025, doanh thu thuần của SRC đạt 1.490 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 84% so với mức nền cao của năm trước do không còn ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ chuyển nhượng tài sản.

Bước sang năm tài chính 2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với thực hiện năm 2025.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2026, doanh thu thuần của SRC đạt 346 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp tới 19%, lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 245%, đạt 9,41 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SRC đang đứng tại mức giá 53.500 đồng/cổ phiếu.