Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có bước đi quan trọng để đưa 'não' vào robot hình người

Ngày 8/6/2026, VinDynamics, công ty công nghệ robot thuộc Tập đoàn Vingroup, và Skild AI, công ty phát triển các mô hình nền tảng cho robot, công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực robot hình người và AI hiện thân (embodied AI).



Theo MOU, hai bên sẽ tập trung hợp tác trong các lĩnh vực như nghiên cứu AI hiện thân, khả năng thao tác của robot, chuyển đổi từ mô phỏng sang môi trường thực tế, triển khai AI biên (edge AI) và kiểm thử hệ thống robot hình người trong điều kiện vận hành thực tế.

Đồng thời, hai công ty cũng sẽ nghiên cứu khả năng tích hợp The Skild Brain, phần mềm AI đa hiện thân của Skild AI, vào các robot hình người do VinDynamics phát triển. The Skild Brain vận hành trực tiếp trên phần cứng robot, giúp tăng khả năng thích ứng, hiệu suất và độ ổn định của robot hình người trong ứng dụng thực tiễn.



Ngoài ra, các nội dung đang được hai bên trao đổi thêm có thể bao gồm hoạt động chia sẻ kiến thức liên quan đến trí tuệ robot và phương diện triển khai trong môi trường thực tế, hợp tác phát triển phần mềm, mô hình và phần cứng, cùng khả năng sản xuất robot hình người ở quy mô lớn.



Hợp tác này kết hợp năng lực kỹ thuật robot, khả năng sản xuất và hệ sinh thái triển khai thực tế của VinDynamics với công nghệ mô hình nền tảng của Skild AI.



Được thành lập vào tháng 9/2025, VinDynamics là đơn vị trong lĩnh vực robot hình người thuộc Tập đoàn Vingroup.



Được thành lập năm 2023, Skild AI chuyên phát triển mô hình nền tảng đa dụng cho robot. Công ty nhận được sự hậu thuẫn từ SoftBank Group, NVIDIA Ventures, Jeff Bezos, Lightspeed, Coatue, Sequoia Capital, Felicis cùng nhiều quỹ đầu tư khác, với định giá vượt 14 tỷ USD. Hiện Skild AI có văn phòng tại Pittsburgh, khu vực Vịnh San Francisco và Bengaluru.