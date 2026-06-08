Vinhomes: Điều kỳ lạ tại siêu dự án 59.000 tỷ quy mô lớn bậc nhất khu vực Tây Bắc TP.HCM

Ngày 29/4/2026, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Với tổng mức đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu vực Tây Bắc TP.HCM.

Đây là dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị tri thức – công nghệ khi phục vụ nhu cầu sinh sống của khoảng 135.000 cư dân và là nơi học tập của 60.000 sinh viên trong và ngoài nước.

Một tháng sau, ngày 29/5/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố thông tin bất thường liên quan đến biến động cấu trúc doanh nghiệp trực thuộc. Cụ thể, Vinhomes thông báo đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, qua đó đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con.

Tới ngày 1/6, CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam có công bố bất ngờ khi vốn điều lệ công ty giảm từ 19.311 tỷ đồng về 18.977 tỷ đồng, tương đương giảm nhẹ 1,2%.

﻿Tuy có thay đổi nhỏ, một thông tin đáng chú ý khác là vốn nước ngoài tại đây vẫn ở mức trên 99%.

Thông tin về cổ đông nước ngoài cho thấy Berjaya Leisure (Cayman) Limited đang giữ 61,61% và Công ty TNHH MV University Town đang giữ 36,77%. Tức là 2 cổ đông này nắm giữ trên 98% công ty đang thực hiện siêu dự án 59.000 tỷ đồng.

Berjaya Leisure (Cayman) tuy có trụ sở tại Cayman, nhưng có liên kết chặt chẽ với Tập đoàn Berjaya (Malaysia) của Doanh nhân người Malaysia gốc Hoa Vincent Tan.

﻿Tại Việt Nam, Berjaya cũng có nhiều hoạt động đầu tư khác như khách sạn và Vietlott.

﻿MV University Town ban đầu là một doanh nghiệp nội. Tới tháng 11/2023, công ty này đã được mua lại hoàn toàn bởi Diamond Realy Investment University Town của Nhật. Hiện tại, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc là ông Tezuka Bampo. Công ty này cũng có vốn điều lệ "khủng" là 18.774 tỷ đồng.