Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phê duyệt dự án hơn 6.900 tỉ tại khu vực phía Nam Đà Nẵng

| | Doanh nghiệp

Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng luồng Cửa Lở ở TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 6.950 tỉ đồng.

HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra khu vực triển khai dự án luồng Cửa Lở hồi tháng 3

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng công trình luồng tàu đi qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng, báo hiệu hàng hải đồng bộ tiếp nhận tàu đến 50.000DWT.

Dự kiến diện tích sử dụng của dự án khoảng 354,7 ha đất, mặt nước để xây dựng luồng tàu, đê chắn cát, lắp đặt báo hiệu hàng hải; vùng đón trả hoa tiêu bán kính 1 hải lý, diện tích khoảng 1.080 ha.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã: Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh (TP Đà Nẵng).

Tiến độ xây dựng dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 6.950 tỉ đồng; đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Nhà đầu tư đề xuất dự án là Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Dự án phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận, góp phần phát triển, dịch chuyển cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng, phù hợp với các quy hoạch của Trung ương; hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển theo quy hoạch, phục vụ định hướng phát triển tiềm năng kinh tế biển.

Qua đó, khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, giảm chi phí logistics và thu hút các nhà đầu tư khác đến với phía Nam TP Đà Nẵng và miền Trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.

Theo Trần Thường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
AEON từng nhiều lần xin lỗi khách hàng, điều gì khiến ông lớn Nhật Bản được người Việt yêu mến suốt hơn 10 năm?

AEON từng nhiều lần xin lỗi khách hàng, điều gì khiến ông lớn Nhật Bản được người Việt yêu mến suốt hơn 10 năm? Nổi bật

Vị Giáo sư U70 giàu nhất Việt Nam chi 30 tỷ đồng lập Quỹ từ thiện đặc biệt cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Vị Giáo sư U70 giàu nhất Việt Nam chi 30 tỷ đồng lập Quỹ từ thiện đặc biệt cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo Nổi bật

Admicro công bố 12 nhà phân phối chính thức năm 2026, mở rộng hệ sinh thái tăng trưởng cùng đối tác

Admicro công bố 12 nhà phân phối chính thức năm 2026, mở rộng hệ sinh thái tăng trưởng cùng đối tác

13:30 , 08/06/2026
FPT và NVIDIA hợp tác phát hành tập dữ liệu Nemotron Personas Việt Nam

FPT và NVIDIA hợp tác phát hành tập dữ liệu Nemotron Personas Việt Nam

13:30 , 08/06/2026
Khách tố bị 2 người đàn ông chặn đường, vu khống trộm đồ: Aeon Mall Long Biên nói gì?

Khách tố bị 2 người đàn ông chặn đường, vu khống trộm đồ: Aeon Mall Long Biên nói gì?

13:22 , 08/06/2026
Tập đoàn Bảo Việt chốt quyền ĐHĐCĐ thường niên 2026

Tập đoàn Bảo Việt chốt quyền ĐHĐCĐ thường niên 2026

13:20 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên