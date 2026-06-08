Một doanh nghiệp họ dầu khí vừa miễn nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán sau hơn 8 tháng bổ nhiệm

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS - mã CK: PXS) vừa công bố thông tin cho biết, ngày 25/05/2026, HĐQT Công ty đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty đối với ông Lê Minh Phong kể từ ngày 25/5/2026.

Cùng ngày, Công ty đã ban hành quyết định về việc tạm giao nhiệm vụ cho ông Võ Thanh Toàn hiện là Phó phòng Tài chính – Kế toán, phụ trách công tác Tài chính – kế toán của Công ty trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Ông Lê Minh Phong (SN 1978) được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán PXS kể từ ngày 12/9/2025. Ông có trình độ Cử nhân kinh tế Tài chính ngân hàng và Kỹ sư thủy lợi.

PVC-MS là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), được thành lập ngày 20/10/1983, tiền thân là Xí nghiệp Kết cấu thép với chức năng chính là cung cấp các dịch vụ xây lắp chuyên ngành công nghiệp dầu khí cho các dự án khai thác, vận chuyển, tàng trữ và chế biến dầu khí.

Sản phẩm truyền thống của PVC-MS là thi công các kết cấu giàn khoan, bồn bể, đường ống công nghệ, các tuyến ống dẫn, chế tạo thiết bị cơ khí dầu khí, lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng.

PVC-MS đã thực hiện thành công việc chế tạo, lắp dựng 69 Chân đế, 22 Khối thượng tầng giàn khoan cho các Chủ đầu tư trong nước và liên doanh nước ngoài, trong đó có những dự án lớn kỷ lục Việt Nam tại thời điểm thi công.

Về kết quả kinh doanh, PXS ghi nhận doanh thu thuần quý 1 hơn 255 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. ﻿