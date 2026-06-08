Tổng giám đốc Vingroup nói gì về thương vụ gia tăng sở hữu tại GSM và VinEnergo?

Việc Tập đoàn Vingroup công bố thông tin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng vốn tại GSM Holding và VinEnergo từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho rằng bản chất của giao dịch là trao cho Vingroup quyền lựa chọn nâng tỷ lệ sở hữu trong hai doanh nghiệp tiềm năng, qua đó tạo thêm cơ hội gia tăng giá trị cho cổ đông.

- Thưa ông, vừa trải qua giai đoạn tập trung nguồn lực rất lớn cho VinFast, nay Vingroup lại được trao quyền gia tăng sở hữu tại GSM và VinEnergo lên 35%. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn liệu Tập đoàn có đang tự tạo thêm áp lực tài chính cho mình?

Bản chất giao dịch này là Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại các công ty trên trong tương lai, chứ không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng.

Tại thời điểm này, Vingroup cũng không phải bỏ thêm đồng nào vào 2 công ty, chỉ khi thấy rõ là rất có lợi thì Vingroup mới chọn thực hiện quyền này.

- Có ý kiến cho rằng ông Phạm Nhật Vượng đang cần nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho GSM và VinEnergo hoặc chuẩn bị cho các kế hoạch IPO, nên muốn đưa các tài sản này về Vingroup. Điều đó có đúng không?

Ông Phạm Nhật Vượng không nhận được bất cứ đồng nào từ giao dịch này tại thời điểm này nên ý kiến kia là không đúng.

- Vậy điều gì khiến HĐQT đánh giá đây là một cơ hội đáng để xem xét?

Đến thời điểm này 2 công ty trên đã định hình rõ tiềm năng, giá trị của mình và đang chuẩn bị để niêm yết trên thị trường quốc tế sau một vài năm nữa. Ông Phạm Nhật Vượng nhìn thấy rất rõ và quyết định tạo thêm giá trị cho Tập đoàn Vingroup bằng việc chuyển giao một phần cơ hội của mình cho Vingroup. Nếu đợi 2 công ty trên niêm yết xong thì Vingroup không thể mua lại cổ phiếu theo mệnh giá được nên mới có thỏa thuận này.

- Như vậy có thể hiểu đơn giản là ông Phạm Nhật Vượng sẽ hy sinh lợi ích của mình, còn Vingroup và các cổ đông có cơ hội được hưởng giá trị lớn từ tiềm năng tăng trưởng của GSM và VinEnergo?

Đúng vậy. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng từng nhiều lần chia sẻ quan điểm rằng những gì khó khăn, nhiều rủi ro thì ông sẵn sàng đầu tư trước. Trong thời gian tới, khi hoạt động kinh doanh của 2 doanh nghiệp GSM và VinEnergo bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng, tạo ra giá trị rõ nét cho cổ đông, đồng nghĩa với mức độ rủi ro giảm bớt, thì Vingroup có thể cân nhắc nâng tỷ lệ sở hữu trong hai doanh nghiệp này để gia tăng giá trị cho các cổ đông của Tập đoàn. Tinh thần của giao dịch lần này là dựa trên quan điểm đó.

- Nhưng điều cổ đông quan tâm cuối cùng vẫn là hiệu quả. GSM và VinEnergo có tiềm năng đủ lớn để tạo ra giá trị cho Vingroup trong tương lai không?

Nhìn vào thị trường hiện tại đã có thể thấy được câu trả lời. GSM đã vươn lên vị trí số 1 trong lĩnh vực gọi xe điện tại Việt Nam và đang mở rộng ra nhiều quốc gia. Trong khi đó, VinEnergo hoạt động trong lĩnh vực năng lượng xanh - một thị trường được dự báo tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới, đồng thời đã triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác lớn về năng lượng tái tạo ở cả trong nước và quốc tế. Đây đều là những doanh nghiệp có tiềm năng tạo ra giá trị lớn trong tương lai.

- Cảm ơn những chia sẻ của ông!