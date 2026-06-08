Thấy gì từ việc người Việt dùng Alipay mua trà sữa KOI Thé?

Tại sự kiện Ngày Tài Chính Số 2026, một giao dịch đã thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự.

﻿Người dùng mở ứng dụng Alipay, quét mã VietQRGlobal trên thiết bị POS Payoo và hoàn tất việc mua trà sữa KOI Thé chỉ trong vài giây, không đổi tiền mặt, không cài thêm ứng dụng.

Giao dịch này phản ánh một xu hướng đang xuất hiện tại Việt Nam: mở rộng các phương thức thanh toán QR xuyên biên giới nhằm phục vụ lượng khách quốc tế ngày càng tăng.

Được biết, đây là một trong 2 giải pháp thanh toán do Payoo, NAPAS và VISA giới thiệu.

Trong đó, VietQRGlobal do NAPAS triển khai cho phép du khách quốc tế thanh toán xuyên biên giới trên máy POS Payoo bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của quốc gia họ.

Giải pháp thứ 2 là Click to Pay Visa, giải pháp thanh toán trực tuyến được triển khai tại hơn 700 đối tác bán lẻ của Payoo trên toàn quốc.



Trước đây, thanh toán thẻ từng là lựa chọn mặc định của du khách quốc tế đến Việt Nam với điều kiện cửa hàng phải đầu tư máy POS. Theo Ngân hàng Nhà nước, cả nước hiện có hơn 864.000 thiết bị POS, con số này vẫn còn mỏng so với quy mô bán lẻ du lịch và dịch vụ. Chi phí thiết bị cùng phí MDR (phí chiết khấu thanh toán thẻ) là rào cản khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ngoài trung tâm chưa bao giờ tiếp cận được hạ tầng thanh toán quốc tế.

VietQR Global thay đổi cách tiếp cận đó bằng mô hình gần như không có chi phí gia nhập. Một tờ sticker hoặc mini standee in mã QR đặt tại quầy là đủ để biến điểm bán nhỏ thành điểm chấp nhận thanh toán quốc tế, quy trình kích hoạt hoàn tất trong ngày.

Lợi ích được đem đến cả hai phía. Về phía du khách, đặc biệt là khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, giao dịch tại Việt Nam không khác gì một lần mua hàng tại quê nhà: họ dùng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa, giao dịch hiển thị bằng đồng nội tệ trên thiết bị cá nhân, kèm xác thực sinh trắc học hoặc Smart OTP.

Về phía doanh nghiệp, toàn bộ quy trình đối soát và quy đổi tỷ giá được tự động hóa; cửa hàng nhận tiền VNĐ chuyển thẳng về tài khoản với tỷ giá minh bạch, không phải xử lý ngoại tệ thủ công, giảm đáng kể thao tác xử lý tiền mặt tại điểm bán.

Với hơn 30.000 điểm chấp nhận thanh toán đang vận hành trên các thiết bị và giải pháp của mình, Payoo có thể kích hoạt VietQRGlobal trên quy mô lớn mà không phát sinh chi phí triển khai mới. Song song, đơn vị này đang mở rộng độ phủ tại các khu vực du lịch trọng điểm qua hình thức mini-standee gắn mã QR, phù hợp với cả những hộ kinh doanh chưa từng tiếp xúc với thanh toán điện tử.

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Payoo cho rằng giá trị của những giải pháp này nằm ở chỗ chúng mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán đến những nơi và những kênh mà phương thức truyền thống chưa chạm tới: ﻿“VietQRGlobal là giải pháp bổ trợ, không thay thế cho thẻ quốc tế. Du khách ngày càng tìm về vùng sâu, làng quê, các khu du lịch sinh thái, những địa bàn mà POS truyền thống ít khả thi và kém hiệu quả về chi phí".

Hướng đi này có nét tương đồng với giai đoạn khởi đầu của VietQR trên thị trường nội địa: khi điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân, thanh toán bằng QR dần thành thói quen tự nhiên. Có cơ sở để kỳ vọng QR xuyên biên giới sẽ lan tỏa tương tự, nhất là với nhóm khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, những thị trường vốn đã quen thanh toán QR và chiếm tỷ trọng lớn trong lượng khách đến Việt Nam.