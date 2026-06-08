Vingroup được tăng sở hữu tại GSM, VinEnergo: “Ông Phạm Nhật Vượng không nhận được đồng nào từ giao dịch này”

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có động thái mới liên quan đến Vingroup, GSM và VinEnergo. Ảnh: VIC

Ngày 8/6, HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup đã ban hành Nghị quyết phê duyệt về việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp/ cổ phần từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và những người có liên quan khác do ông chỉ định trong tương lai.

Theo Nghị quyết của Vingroup, giao dịch này là được cấp quyền nhận chuyển nhượng, không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng và ở thời điểm hiện tại, tập đoàn chưa phải thanh toán giá trị chuyển nhượng.

Đáng chú ý, thời điểm thực hiện sẽ phụ thuộc vào chiến lược phân bổ vốn của Tập đoàn Vingroup trong từng giai đoạn. Động thái này để mở rộng giá trị cho Vingroup và n âng tỷ lệ sở hữu của tập đoàn trong nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải, năng lượng lên ngưỡng 35% lợi ích.

Theo Nghị quyết trên, đối với nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải, Vingroup nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi, tương ứng dự kiến 29,99% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của CTCP GSM VN Holding.

Tập đoàn cũng nhận phần vốn góp tương ứng dự kiến 30% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty SMART & GREEN TRANS LIMITED (Công ty SGT).﻿

Với nhóm công ty liên quan lĩnh vực năng lượng, tập đoàn nhận chuyển nhượng cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 16,01% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của CTCP VinEnergo Holding. Cùng với đó là nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 16% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty G-Energo Limited.

Việc Vingroup công bố thông tin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng vốn tại GSM Holding và VinEnergo từ Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho rằng: “Bản chất giao dịch này là HĐQT phê duyệt việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại các công ty trên trong tương lai, chứ không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng. Tại thời điểm này, Vingroup cũng không phải bỏ thêm đồng nào vào 2 công ty, chỉ khi thấy rõ là rất có lợi thì Vingroup mới chọn thực hiện quyền này”.

Lãnh đạo Vingroup bác bỏ quan điểm cho rằng ông Phạm Nhật Vượng đang cần nguồn lực để tiếp tục đầu tư vào GSM, VinEnergo hoặc chuẩn bị cho kế hoạch IPO nên muốn chuyển các tài sản này về Vingroup.

“Ông Phạm Nhật Vượng không nhận được bất cứ đồng nào từ giao dịch này tại thời điểm này nên ý kiến kia là không đúng”, ông Nguyễn Việt Quang khẳng định.

Ông Phạm Nhật Vượng sẽ hy sinh lợi ích của mình?

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phân tích, đến thời điểm này, HĐQT Tập đoàn thấy rằng GSM và VinEnergo đã định hình rõ tiềm năng, giá trị của mình và đang chuẩn bị để niêm yết trên thị trường quốc tế sau một vài năm nữa.

“Ông Phạm Nhật Vượng nhìn thấy rất rõ và quyết định tạo thêm giá trị cho Tập đoàn Vingroup bằng việc chuyển giao một phần cơ hội của mình cho Vingroup. Nếu đợi 2 công ty trên niêm yết xong thì Vingroup không thể mua lại cổ phiếu theo mệnh giá được nên mới có thỏa thuận này”, Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết.

Ông Nguyễn Việt Quang cho hay, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng từng nhiều lần chia sẻ quan điểm rằng những gì khó khăn, nhiều rủi ro thì ông sẵn sàng đầu tư trước. Trong thời gian tới, khi hoạt động kinh doanh của 2 doanh nghiệp GSM và VinEnergo bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng, tạo ra giá trị rõ nét cho cổ đông. Đồng nghĩa với mức độ rủi ro giảm bớt thì Vingroup có thể cân nhắc nâng tỷ lệ sở hữu trong hai doanh nghiệp này để gia tăng giá trị cho các cổ đông của tập đoàn. Tinh thần của giao dịch lần này là dựa trên quan điểm đó.

Trước nghi vấn của các cổ đông cho rằng GSM và VinEnergo có tiềm năng đủ lớn để tạo ra giá trị cho Vingroup trong tương lai không, ông Nguyễn Việt Quang nhấn mạnh: “Nhìn vào thị trường hiện tại đã có thể thấy được câu trả lời”. Ông cho biết, thực tế GSM đã vươn lên vị trí số 1 trong lĩnh vực gọi xe điện tại Việt Nam và đang mở rộng ra nhiều quốc gia.

Trong khi đó, VinEnergo hoạt động trong lĩnh vực năng lượng xanh, một thị trường được dự báo tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới. Đồng thời, VinEnergo cũng đã triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác lớn về năng lượng tái tạo ở cả trong nước và quốc tế. Vì vậy, đây đều là những doanh nghiệp có tiềm năng tạo ra giá trị lớn trong tương lai.