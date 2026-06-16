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Đúng 10h50, tín hiệu báo động vang lên tại hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á và cuộc giải cứu container bốc cháy thần tốc

| | Doanh nghiệp

10h50, tín hiệu báo cháy tự động đồng thời với hình ảnh từ hệ thống camera giám sát truyền về Trung tâm điều hành. Đến 11h07, hầm Hải Vân 2 được mở lại bình thường, dòng xe tiếp tục hành trình.

Lực lượng CNCH-CC tiếp cận hiện trường và triển khai chữa cháy (hình ảnh từ camera giám sát) - Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả

Sáng 2/5/2026, trong ống hầm Hải Vân 2, một xe container đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy tại Km3+645 theo hướng Nam - Bắc.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả cho biết, trong không gian hầm, nơi khói và nhiệt có thể lan nhanh, làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ mất an toàn, đây là tình huống nguy hiểm bậc nhất đối với công tác vận hành.

10h50, tín hiệu báo cháy tự động đồng thời với hình ảnh từ hệ thống camera giám sát truyền về Trung tâm điều hành. Ngay lập tức, quy trình khẩn cấp và các hệ thống kỹ thuật được kích hoạt.

Lửa bùng lên ở đầu xe container (hình ảnh từ camera giám sát) - Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ - chữa cháy (CNCH-CC) phía Bắc được điều động tiếp cận hiện trường qua ống hầm số 1, trong khi lực lượng phía Nam tiến thẳng vào khu vực xảy ra sự cố. Trung tâm điều hành đồng thời phát lệnh tạm dừng phương tiện lưu thông qua ống hầm số 2, tổ chức điều tiết giao thông và thông báo tới các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Khi lực lượng CNCH-CC tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát, khói dày và nhiệt độ tăng cao. Đội CNCH-CC vừa triển khai dập lửa vừa hướng dẫn các phương tiện gần khu vực cháy thoát ra ngoài an toàn.

Chỉ sau khoảng 5 phút kể từ khi tiếp cận, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Trung tâm điều hành tiếp tục thực hiện các bước xả khói, kiểm tra an toàn để tổ chức lưu thông trở lại. Đến 11h07, hầm Hải Vân 2 được mở lại bình thường, dòng xe tiếp tục hành trình.

Hầm Hải Vân (ảnh Tô Hùng). - Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả

Ông Trương Minh Đức - Trưởng ca điều hành cho biết, dựa trên đánh giá nhanh về vị trí đám cháy, hướng lan khói và điều kiện thông gió trong hầm, Trung tâm điều hành đã quyết định phương án tiếp cận hiện trường qua ống hầm số 1 và đường hầm ngang số 5. Chỉ trong vòng 10 phút, tình huống đã được kiểm soát trọn vẹn.

Theo Trưởng ca điều hành, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trung bình mỗi ngày có gần 16.000 lượt xe qua hầm. Việc phát hiện sớm và dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn không chỉ giúp hạn chế thiệt hại, mà còn ngăn chặn nguy cơ lan rộng, bảo vệ kết cấu công trình và an toàn cho các phương tiện đang lưu thông.

Hạng mục hầm Hải Vân 2 có chiều dài 6,2 km (chiều dài tuyến là 12,4km bao gồm cả đường dẫn) là công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Hầm Hải Vân 2 được Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư, có tổng mức đầu tư 8.516 tỷ đồng, là một dự án thành phần nằm trong dự án hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông với tổng vốn đầu tư 26.154 tỷ đồng.

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Ngọc Điệp

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