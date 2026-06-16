Doanh thu 2,4 tỷ USD, Vinachem lần đầu có tên trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp Đông Nam Á của Fortune

Theo số liệu của Fortune, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xếp thứ 148 trong danh sách 500 doanh nghiệp Đông Nam Á năm 2026. Năm 2025 Vinachem đạt doanh thu 2,4 tỷ USD và lợi nhuận 146 triệu USD.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Vinachem, cho biết việc tập đoàn lần đầu có tên trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 là kết quả của quá trình triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Vinachem đứng vị trí 148 trong BXH của Fortune. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài Vinachem, Việt Nam có 71 doanh nghiệp góp mặt, đạt tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn bảng xếp hạng là 3,4%.

Trong số các doanh nghiệp Việt Nam được xếp hạng có 21 ngân hàng. Petrovietnam tiếp tục là đại diện có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 11 toàn khu vực. Vingroup tăng từ vị trí 37 lên 26 với doanh thu 12,8 tỷ USD. Hai doanh nghiệp Việt Nam khác lần đầu vào bảng xếp hạng là PC1 Group và Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1).

Theo cơ cấu quốc gia, Thái Lan dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp với 105 đại diện, tiếp đến là Indonesia (104), Malaysia (93), Singapore (82), Việt Nam (72), Philippines (42) và Campuchia (2). Singapore vẫn đứng đầu về tổng doanh thu với 657,6 tỷ USD, chiếm khoảng 35% doanh thu toàn bảng.

Đây là năm thứ 3 Fortune vừa công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026, dựa trên doanh thu năm tài chính 2025. Tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng đạt 1,88 nghìn tỷ USD năm 2025, tăng 3,4% so với năm trước. Ngưỡng doanh thu tối thiểu để vào danh sách là 440,6 triệu USD, tăng 26% so với năm 2025.