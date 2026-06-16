Một tập đoàn Việt Nam thu hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài, lớn hơn FPT, Vinamilk và VinFast cộng lại

Cụ thể, trong phần thuyết minh báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý, PVN ghi nhận doanh thu thuần tại Singapore đạt 73.910 tỷ đồng, tăng 154,7% so với mức 29.014 tỷ đồng của năm trước.

Doanh thu tại các quốc gia khác đạt 9.033 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 9.965 tỷ đồng năm 2024.

Tính chung, doanh thu thuần từ các khu vực ngoài Việt Nam của PVN đạt 82.943 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 112,8% so với mức 38.979 tỷ đồng của năm trước. Quy đổi tương đối, con số này tương đương hơn 3 tỷ USD.

Quy mô này lớn hơn đáng kể so với một số doanh nghiệp Việt Nam cũng có hoạt động quốc tế nổi bật. Chẳng hạn, doanh thu nước ngoài năm 2025 của FPT đạt 33.308 tỷ đồng, Vinamilk đạt 12.682 tỷ đồng, còn doanh thu quốc tế của VinFast ước khoảng 9.798 tỷ đồng. Cộng lại, ba doanh nghiệp này đạt khoảng 55.788 tỷ đồng doanh thu từ nước ngoài, thấp hơn khoảng 33% so với của PVN.

Ở nhóm doanh nghiệp có hoạt động quốc tế lớn, Viettel Global cũng ghi nhận doanh thu thuần 44.271 tỷ đồng trong năm 2025.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là doanh thu nước ngoài của PVN tăng rất mạnh nhưng lợi nhuận gộp từ khu vực này lại khá mỏng. Theo báo cáo, lợi nhuận gộp tại Singapore chỉ đạt 154 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp tại các quốc gia khác đạt 1.349 tỷ đồng. Tổng cộng, lợi nhuận gộp từ các khu vực ngoài Việt Nam của PVN đạt khoảng 1.502 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức gần 1.570 tỷ đồng của năm trước.

Như vậy, biên lợi nhuận gộp của phần doanh thu nước ngoài chỉ khoảng 1,8%, thấp hơn đáng kể so với biên lợi nhuận gộp hợp nhất sau loại trừ nội bộ của toàn tập đoàn, ở mức khoảng 11,2%.

Nếu so sánh với một số doanh nghiệp Việt khác có hoạt động quốc tế, sự khác biệt về chất lượng doanh thu càng rõ hơn. Năm 2025, FPT ghi nhận lợi nhuận gộp từ thị trường nước ngoài đạt 9.944 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 29,8%.

Vinamilk ghi nhận lợi nhuận gộp từ nước ngoài đạt 5.197 tỷ đồng, biên gộp khoảng 41%.

Trong khi đó, Viettel Global đạt biên lợi nhuận gộp hợp nhất 51,3%; doanh nghiệp này hiện hoạt động chủ yếu tại các thị trường quốc tế.

Điều này cho thấy doanh thu nước ngoài của PVN có quy mô rất lớn, nhưng khác biệt so với các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông hay hàng tiêu dùng. Doanh thu nước ngoài của PVN gắn nhiều với hoạt động thương mại, phân phối và giao dịch dầu khí quốc tế, vốn có giá trị giao dịch lớn nhưng biên lợi nhuận thấp.

Trong báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh, mảng thương mại và phân phối là mảng có quy mô doanh thu lớn nhất của PVN, đạt 433.208 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của mảng này đạt 9.967 tỷ đồng, tương ứng biên gộp khoảng 2,3%.

Một mảnh ghép đáng chú ý trong mảng này là Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), công ty con do PVN nắm 80,52% vốn. Theo báo cáo hợp nhất năm 2025 của PVOIL, doanh thu từ khu vực quốc tế đạt 59.914 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với năm trước. PVOIL cũng có công ty con tại Singapore, hoạt động trong lĩnh vực mua bán, kinh doanh dầu thô và các sản phẩm dầu trên thị trường quốc tế.

Các liên doanh, đầu tư tại nước ngoài của PVN﻿

Bên cạnh doanh thu theo khu vực địa lý, BCTC 2025 của PVN cũng cho thấy tập đoàn vẫn có một số khoản góp vốn, liên doanh đồng kiểm soát tại nước ngoài như Rusvietpetro tại Nga, Petromacareo tại Venezuela, các pháp nhân FPSO tại Malaysia và Singapore, cùng liên doanh DMC-VTS tại Lào.

Trong đó, Rusvietpetro tiếp tục là khoản đầu tư có đóng góp đáng kể. Năm 2025, PVN ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia từ Rusvietpetro đạt 5.599 tỷ đồng, tăng so với mức 5.111 tỷ đồng năm trước.

Ở chiều ngược lại, một số khoản đầu tư nước ngoài vẫn còn điểm cần lưu ý. Tại Venezuela, PVEP đã đầu tư 1.583 tỷ đồng vào Công ty Liên doanh Petromacareo. Tuy nhiên, báo cáo cho biết liên doanh này không có chương trình công tác và ngân sách hoạt động được các bên phê duyệt, không có hoạt động thường xuyên và đã được trích lập dự phòng toàn bộ.