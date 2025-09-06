Cuối tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã mở hồ sơ gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng.

Kết quả mở thầu cho thấy Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn – Hầm (BRITEC) trúng thầu, với giá trị gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 118 ngày. Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham gia. Đơn vị này từng tham gia nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn trên cả nước.

Hành khách làm thủ tục rời sân bay Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn – Hầm (BRITEC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI). ﻿

TEDI, tiền thân là Viện Thiết kế Thủy Bộ và Viện Thiết kế Đường sắt (năm 1961), trải qua quá trình phát triển, cổ phần hoá và có tên như hiện tại từ năm 2014.﻿

BRITEC hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra và giám sát các công trình cầu, hầm và hạ tầng giao thông lớn tại Việt Nam.﻿

Trong suốt hành trình từ một ban thiết kế ban đầu đến một công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật – thiết kế chuyên sâu, BRITEC đã hoặc đang tham gia vào hàng loạt dự án trọng điểm như Cầu Mỹ Thuận 2, Hầm Trường Vinh, Hầm Thần Vũ, Hầm Tam Điệp, Hầm Thung Thi, Cầu Cửa Thơi, Cầu Lạch Vạn, Cầu Nghi Quang, Cầu vượt Mai Dịch, Cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch, Cầu Châu Đốc, Cầu Trần Hoàng Na, Cầu Vĩnh Phú, Cầu Cửa Hội, Cầu Văn Tiên, Hầm Dốc Sạn, và rất nhiều công trình trọng điểm khác góp phần quan trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông quốc gia.﻿

Dự án hầm xuyên sân bay có tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển cho thành phố.

Hiện nay, các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tri Phương, Duy Tân vốn là trục kết nối trung tâm thành phố với sân bay và các xã, phường phía tây, thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm.﻿

Theo phương án sơ bộ do Sở Xây dựng trình quý I/2025, tuyến hầm có chiều dài hơn 2,9km, gồm hai đoạn hầm hở tổng chiều dài 570m, ba đoạn hầm hộp tổng chiều dài 1.450m và hầm qua đường băng hiện có 900m.

Có hai phương án được đề xuất: Phương án 1 là tuyến tàu điện ngầm (MRT) đi chung với đường bộ; phương án 2 là tuyến MRT không đi chung với đường bộ.﻿

Nếu sử dụng phương án 1, chi phí khoảng 10.000 tỷ đồng, mức an toàn/vận hành trung bình, khó mở rộng MRT, độ phù hợp với hạ tầng cảng hàng không Đà Nẵng ở mức cao.

Trong khi đó, phương án 2 có độ khó kỹ thuật thấp hơn, chi phí khoảng 7.500 tỷ đồng, mức an toàn/vận hành cao, dễ mở rộng MRT, nhưng độ phù hợp hạ tầng cảng hàng không Đà Nẵng ở mức trung bình.

Một góc sân bay Đà Nẵng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng kiến nghị đối với tuyến hầm qua sân bay, không nên kết hợp bố trí tuyến MRT và đường bộ đi chung. Lý do là tiêu chuẩn kỹ thuật của MRT và đường bộ là khác nhau nên việc đi chung sẽ khá khiên cưỡng.

Theo kế hoạch, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ trình UBND thành phố trong quý III/2025. Chính quyền thành phố cũng hướng tới phương án đầu tư đồng bộ cả hầm chui đường bộ và MRT, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. ﻿