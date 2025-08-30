Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiếc xe thang cứu hoả đồ sộ tại Triển lãm A80: Ai đứng sau?

30-08-2025 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Từ ngày 28/8 - 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội đang diễn ra Triển lãm A80 với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại Triển lãm lần này, CTCP Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa đã mang đến những sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực xe chuyên dụng, đặc biệt là dòng xe cứu hỏa hiện đại.

Sự xuất hiện của doanh nghiệp gây ấn tượng mạnh với mẫu xe thang cứu hỏa cỡ lớn, trang bị công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy.﻿

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ô tô Hiệp Hoà (Hiệp Hòa Group) là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động hơn 30 năm trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô chuyên dùng tại Việt Nam.

Năm 2006, công ty xây dựng khu liên hợp nhà máy tại Hưng Yên và tự chủ công nghệ sản xuất xe chữa cháy từ năm 2012, sau giai đoạn liên doanh với đối tác MORITA từ Nhật Bản.

Năm 2021, doanh nghiệp này chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa.

Danh mục sản phẩm của tập đoàn tập trung vào các dòng xe phục vụ cho nhiều ngành khác nhau.

Trong lĩnh vực môi trường, các sản phẩm chính bao gồm xe cuốn ép rác, xe quét đường và xe hút chất thải.

Đối với ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, công ty sản xuất các loại xe cứu hỏa, xe thang.

Ngoài ra, Tập đoàn Ô tô Hiệp Hoà còn cung cấp các loại xe cho ngành an ninh quốc phòng và xe phục vụ xây dựng như xe tải gắn cẩu, xe nâng người.

Các sản phẩm này được lắp ráp trên nền xe cơ sở của các thương hiệu như HINO, ISUZU và được cung cấp cho nhiều đơn vị, bao gồm các cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân.

