Vừa học 'trị thủy' từ Trung Quốc, vua hầm' Đèo Cả lại tiếp tục sang Hàn Quốc học dự án sông Hàn, chuẩn bị cho dự án sông Hồng 300.000 tỷ

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả

Thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả, mới đây, ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đã có buổi làm việc với ông Oh Se-hoon, Thị trưởng Seoul, cùng sự tham dự của ông Vũ Hồ – Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chuyến đi diễn ra trong thời điểm Đèo Cả đang mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm kinh nghiệm để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Hiện, liên danh Đèo Cả – Văn Phú được giao nghiên cứu và đề xuất dự án Đại lộ – Cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án bao gồm tuyến đại lộ ven sông Hồng cho xe cơ giới, hệ thống đường sắt đô thị, cùng các không gian xanh dọc hai bờ sông. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030, đòi hỏi huy động nguồn lực lớn trong và ngoài nước.

Trong chuyến thị sát dọc sông Hàn tại Seoul, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận nhiều đoạn cầu cạn có thiết kế hợp lý, trong đó giải pháp hạ thấp cao trình giúp bảo tồn cảnh quan hai bờ và đảm bảo tĩnh không với các cầu hiện hữu. Bên cạnh đó, một số đoạn cầu cạn có mật độ trụ dày, với hơn 30 cầu vượt sông, làm gia tăng khối lượng kết cấu bê tông.

Theo các chuyên gia Hàn Quốc, dự án đại lộ ven sông Hàn được cải tạo từ năm 2007, khi điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế chưa cho phép áp dụng các công nghệ tiên tiến như đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) để giảm thiểu tác động đến cảnh quan và môi trường. Những kinh nghiệm này được xem là cơ sở tham khảo quan trọng để Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp trong quá trình triển khai dự án sông Hồng.

Dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ thay đổi bộ mặt của Thủ đô.

Chủ tịch Đèo Cả cũng trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc về phương án ứng phó lũ lớn, trong đó giả định kịch bản lưu lượng nước vượt 3.000 m³/giây vào mùa mưa. Theo đó, cần xây dựng hệ thống hồ chứa điều tiết ở thượng nguồn để kiểm soát dòng chảy, giảm áp lực cho hạ lưu sông Hàn, đồng thời thực hiện nạo vét định kỳ lòng sông và kênh rạch nhằm tăng khả năng thoát lũ, hạn chế ngập úng đô thị.

Đoàn cũng quan tâm đến mô hình xử lý nước thải trước khi xả ra sông và quản lý hệ thống thảm thực vật ven bờ – kinh nghiệm được Seoul triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng nước và tạo nên không gian "du lịch xanh" thu hút du khách.

Trong trao đổi về phát triển giao thông đô thị bền vững, chính quyền Seoul chia sẻ kinh nghiệm khai thác đại lộ sông Hàn như phát triển mạng lưới xe buýt dọc bờ sông, nghiên cứu tuyến monorail nhằm tăng năng lực vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân và giảm ùn tắc. Đây cũng là hướng tiếp cận tương đồng với đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả trong dự án Đại lộ – Cảnh quan sông Hồng.

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Thị trưởng Seoul hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, thiết kế và phát triển đô thị ven sông. Đồng thời, tập đoàn cũng kiến nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và chính phủ hai nước xem xét mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thi công, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, nhằm tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với POSCO để trao đổi cơ hội hợp tác trong dự án Đại lộ – Cảnh quan sông Hồng và các dự án hạ tầng theo hình thức PPP. POSCO được kỳ vọng hỗ trợ giải pháp thi công thép, công nghệ modular và cung cấp vật liệu cho các dự án đường sắt, cầu, hầm tại Việt Nam. Ngoài ra, Đèo Cả cũng xúc tiến hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc như Yooshin Engineering, Hoban Construction và KIND.

Hồi háng 6/2025, liên danh do Tập đoàn Đèo Cả dẫn đầu đã tiến hành khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tìm hiểu các mô hình phát triển hạ tầng gắn với quy hoạch không gian đô thị, kết nối giao thông và quản lý ven sông. Đặc biệt, đoàn tập trung nghiên cứu giải pháp trị thủy và điều tiết lũ trên các tuyến sông Trường Giang và sông Gia Lăng, nơi được đánh giá cao về việc ứng dụng công nghệ giao thông hiện đại kết hợp hài hòa với cảnh quan tự nhiên.



