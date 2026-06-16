Vị "khách sộp" vừa chốt đơn thêm 2.000 ô tô điện VinFast, nâng quy mô lên 3.000 chiếc

Ngày 16/06/2026, Công ty Cổ phần Phúc Thịnh (Taxi Quê Lụa) và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố mở rộng hợp tác chiến lược. Theo đó, Taxi Quê Lụa sẽ đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe điện lên hơn 3.000 xe.



Đây là bước tiến tiếp theo của thỏa thuận đã ký kết từ năm 2024, khi đưa vào vận hành tổng cộng 1.000 xe điện VinFast trên nền tảng Green SM. Taxi Quê Lụa tiếp tục đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast các loại, bao gồm các mẫu VF 5, VF 6, Limo Green và các xe phù hợp với nhu cầu vận tải hành khách.



Là một trong những thương hiệu taxi lâu đời tại Hà Nội, Taxi Quê Lụa đang chuyển đổi toàn bộ đội xe sang phương tiện điện.



Theo thỏa thuận hợp tác, Green SM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Taxi Quê Lụa trong quá trình mở rộng và vận hành đội xe điện thông qua nền tảng công nghệ, các giải pháp quản lý vận hành và hệ sinh thái hỗ trợ phương tiện điện.



Ngoài Taxi Quê Lụa, hiện Green SM đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải trên cả nước trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.