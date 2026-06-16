Hơn 3 năm tại GSM, 'chiến tướng' sinh năm 1992 vừa rời ghế CEO của ông Phạm Nhật Vượng đã làm được gì?

Mới đây, theo giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi đăng ngày 16/6 của CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) chính thức tiếp quản chức danh Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992). Cùng với việc bổ nhiệm chức danh điều hành mới, ông Tuấn cũng thay thế ông Thanh để trở thành người đại diện theo pháp luật mới của GSM.

Ông Nguyễn Văn Thanh gia nhập VinGroup từ năm 2019, từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc VinBus và là một trong những lãnh đạo trẻ nhất tại VinGroup. Quá trình làm việc tại VinBus, anh đã góp phần triển khai các tuyến buýt điện tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc, đặt nền móng cho một mô hình vận tải công cộng xanh và hiện đại.

Tháng 3/2023, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và lựa chọn ông Thanh làm CEO toàn cầu. Chỉ trong 38 ngày, Xanh SM ra mắt dịch vụ taxi điện tại Hà Nội và TP.HCM, đánh dấu tốc độ triển khai kỷ lục trong ngành vận tải Việt Nam.

Ngày 28/02/2026, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) công bố chính thức hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF). Đến ngày 14/4, Xanh SM chính thức đổi tên thương hiệu thành Green SM .

Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 05/06/2026, đánh đấu thị trường thứ năm của Green SM sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.

Trong hơn 3 năm qua, Green SM trở thành “kỳ lân công nghệ” mới. Chỉ sau gần 2 năm ra mắt, Green SM đã đạt mốc 1 triệu chuyến xe mỗi ngày tại thị trường Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe Việt Nam quý I/2026 từ đơn vị nghiên cứu độc lập Mordor Intelligence cho thấy, Green SM chiếm 54,51% thị phần trong mảng gọi xe taxi công nghệ, tăng so với mức 51,5% của quý IV/2025.

Bên cạnh mảng gọi xe công nghệ, Green SM hiện nay còn đang cung cấp các dịch vụ giao hàng, giao đồ ăn, thuê xe tự lái,...﻿

Theo chia sẻ trong kỷ niệm 3 năm thành lập Green SM, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết Green SM đã có 80 triệu lượt tải ứng dụng, hơn 20% trong số đó đến từ thị trường nước ngoài. GSM đã có gần 200.000 nhân sự và đối tác, đa phần là toàn thời gian.

Đồng thời, trong thời gian ông Nguyễn Văn Thanh làm Tổng giám đốc, GSM đã tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng.﻿