Tập đoàn khổng lồ của Nga sẽ giúp Lào xây nhà máy điện hạt nhân: Là cái tên gắn bó đặc biệt với Việt Nam

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, thỏa thuận được ký kết bởi Giám đốc điều hành Rosatom Alexey Likhachev và Bộ trưởng Công Thương Lào Malaithong Kommasith. Ảnh: TASS

Doanh nghiệp này là Tập đoàn Rosatom.

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 15/6, Chính phủ Nga và Lào đã ký một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Lễ ký thỏa thuận diễn ra tại Phủ Thủ tướng Liên bang Nga.

Cụ thể, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, thỏa thuận được ký kết bởi Giám đốc điều hành Rosatom Alexey Likhachev và Bộ trưởng Công Thương Lào Malaithong Kommasith.

Theo thông cáo từ Tập đoàn Rosatom, thỏa thuận liên chính phủ là một văn kiện cơ bản để thiết lập hợp tác toàn diện giữa hai nước trong lĩnh vực hạt nhân. Theo đó, việc ký kết thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho việc bắt đầu dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Nga thiết kế tại Lào.

Đáng chú ý, ở giai đoạn đầu, dự kiến sẽ tiến hành một nghiên cứu khả thi sơ bộ về việc tích hợp nhà máy điện hạt nhân tương lai vào hệ thống năng lượng quốc gia. Đây là nghiên cứu sẽ xác định cấu hình dự án và các khu vực tiềm năng để đặt nhà máy, qua đó tạo cơ hội cho phía Lào đưa ra quyết định sáng suốt về chương trình phát triển năng lượng hạt nhân.

Trước Lào, Tập đoàn Rosatom cũng chính là doanh nghiệp ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Việt - Nga ký hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại thủ đô Matxcơva, ngày 23/3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, hai bên dự kiến sẽ xây dựng hai tổ máy điện hạt nhân theo thiết kế của Nga với lò phản ứng VVER-1200, tổng công suất lắp đặt 2.400MW. Ngoài ra, dự án tham chiếu được lựa chọn là Nhà máy điện hạt nhân Leningrad-2 (tổ máy số 1 và số 2). Văn kiện này tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nhà máy, cũng như định hướng hợp tác của Việt Nam - Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Tập đoàn Rosatom dẫn lời của Tổng giám đốc Alexey Likhachev nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là một thỏa thuận xây dựng hai tổ máy điện hạt nhân mà còn là nền tảng cho quan hệ đối tác dài hạn để góp phần tăng tính tự chủ của Việt Nam về năng lượng, mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam) sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân VVER-1200 do Nga phát triển. Ảnh: Sputnik

Trên thực tế, lò phản ứng hạt nhân VVER-1200 là một trong những lò phản ứng hạt nhân hiện đại nhất, mạnh nhất, an toàn nhất và thân thiện với môi trường nhất thế giới. Tính đến nay, lò phản ứng hạt nhân này đang hoạt động ở 4 quốc gia, bao gồm Nga (2 lò), Trung Quốc (2 lò), Bangladesh (1 lò) và Belarus (1 lò).

Rosatom không phải là một cái tên xa lạ ở Việt Nam. Tập đoàn nổi tiếng của Nga đã có nhiều năm kinh nghiệp hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, lưu trữ năng lượng, vận tải logistics, vận tải container, công nghệ in…

Trong đó, về năng lượng hạt nhân, bên cạnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hai bên còn tiếp tục hợp tác triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân (CNST); vận hành lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt (thuộc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt), sử dụng nhiên liệu của Nga để sản xuất và cung cấp các đồng vị phóng xạ phục vụ cho y tế tại Việt Nam…