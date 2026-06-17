Sau khi bầu Thiện trở thành cổ đông lớn, Chứng khoán Xuân Thiện thay cả Chủ tịch và Tổng giám đốc

Ngày 15/6, CTCP Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bô nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Cụ thể, Chứng khoán Xuân Thiện bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thùy Giang đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14/06/2026. Nhiệm kỳ 5 năm.﻿

Trước đó, ngày 10/6, Chứng khoán Xuân Thiện cũng đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Huy Dũng kể từ ngày 11/6/2026, giữ nguyên tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Huy Dũng.

Đồng thời, HĐQT bầu ông Nguyễn Nam Hưng, hiện là thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 11/6/2026.﻿

Được biết, ông Nguyễn Nam Hưng sinh năm 1981, có trình độ Cử nhân Luật và đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành XTSC từ tháng 12/2025. Ông được bầu vào HĐQT Chứng khoán Xuân Thiện tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 4 vừa qua.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của XTSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 130 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với kết quả năm 2025.

Thực tế, công ty đặt mục tiêu rất cao cho năm 2025, gồm 179 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng chỉ thực hiện lần lượt gần 12% và hơn 3%.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận tổng doanh thu 15,8 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lợi nhuận trước thuế đảo chiều từ âm 1,6 tỷ đồng của kỳ trước thành 7,6 tỷ đồng. Theo giải trình, doanh thu tăng do công ty được bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu và tối ưu sử dụng nguồn vốn để tăng thu nhập.

Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng. Tại ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 6/2025, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thiện.

Song song với đó, ông Nguyễn Văn Thiện - chính là Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện đã xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của công ty này.

Tính đến ngày 31/12/2025, ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, nắm giữ gần 36,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24,65% vốn Chứng khoán Xuân Thiện.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn có 3 cổ đông lớn khác là các cá nhân gồm bà Thái Kiều Hương (9,88%), ông Hồ Ngọc Bạch (4,89%) và ông Nguyễn Tấn Dũng (20%). Trong đó, bà Thái Kiều Hương và ông Hồ Ngọc Bạch hiện đều là Thành viên HĐQT XTSC.