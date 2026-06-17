“Đại bàng” Top 50 Trung Quốc tăng tốc tìm bãi đáp cho 14,8 tỷ USD tại Việt Nam: Ký với Hưng Yên, gặp Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, đề xuất tự làm từ A-Z tại TP.HCM

Đại diện Sở Xây dựng Hưng Yên và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương ký kết Bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Sáng 15/6, Sở Xây dựng Hưng Yên và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc, tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị.

Theo nội dung bản ghi nhớ, hai bên sẽ nghiên cứu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư tại Hưng Yên trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, logistics, khu kinh tế và các lĩnh vực phát triển bền vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các lĩnh vực kinh tế động lực. Tỉnh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ tập đoàn nghiên cứu, thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh theo quy định.

Làm việc với FLC, nhắc mục tiêu khoảng 100 tỷ nhân dân tệ tại Việt Nam

Tập đoàn FLC làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (nguồn ảnh: FLC).

Cũng trong ngày 15/6, ban lãnh đạo Tập đoàn FLC có buổi làm việc với đoàn đại biểu Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Theo FLC, hai bên đã trao đổi về các giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính và cơ hội đầu tư dự án tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, cho rằng Việt Nam là thị trường đầu tư giàu tiềm năng đối với dòng vốn quốc tế nói chung và các doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng.

Về phía CPCG, đại diện doanh nghiệp cho biết tập đoàn đang thúc đẩy chiến lược phát triển tại Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm. Tập đoàn đặt mục tiêu nâng tổng mức đầu tư vào Việt Nam trong năm nay lên khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 14,8 tỷ USD, khoảng 389.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo hiện nay.

Hai bên cũng thảo luận về khả năng nghiên cứu, triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật tại Gia Lai. Ngoài năng lực thi công xây dựng, CPCG cho biết sẵn sàng kết nối các đối tác nguồn vốn, định chế tài chính và quỹ đầu tư từ Trung Quốc tham gia đồng hành cùng các dự án của FLC.

Đề xuất tự làm từ A-Z tại TP.HCM

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM và Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương ký kết biên bản ghi nhớ.

Trước đó, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng ký biên bản ghi nhớ với Sở Xây dựng TP.HCM trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giao thông và xây dựng.

Tại TP.HCM, doanh nghiệp đề xuất mô hình triển khai bằng nguồn lực của chính mình, từ nhân sự, tài chính đến máy móc, thiết bị; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc “3 không”: không phân chia gói thầu, không chuyển giao gói thầu và không mượn danh gói thầu.

Doanh nghiệp cũng đề xuất mô hình “nhất thể hóa”, trong đó có thể đồng thời đảm nhận vai trò nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị quản lý, bảo trì công trình sau khi hoàn thành.

Về tài chính, tập đoàn cho biết sẵn sàng nghiên cứu phương án ứng vốn triển khai dự án trong trường hợp thành phố gặp khó khăn, với cơ chế hoàn trả theo lộ trình.

Liên tiếp xuất hiện tại Ninh Bình, Huế

Không chỉ tại TP.HCM, Hưng Yên và FLC, thời gian gần đây Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư tại Ninh Bình với tổng mức giải ngân dự kiến 3–5 tỷ USD trong 3–5 năm tới. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm hạ tầng giao thông chiến lược, cảng logistics, khu công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh và các mô hình đô thị sinh thái.

Tại Thành phố Huế, lãnh đạo tập đoàn cũng đã có buổi làm việc nhằm trao đổi về đề xuất hợp tác đầu tư hạ tầng theo mô hình FEPC, gồm tài chính, thiết kế, mua hàng và thi công.

Từng tham gia cầu Tứ Liên, xếp thứ 161 Fortune Global 500

Theo giới thiệu, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc, nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Global 500. Năm 2024, tập đoàn xếp thứ 161 trong danh sách Fortune Global 500 và thứ 47 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Doanh nghiệp này được định vị là “nhà vận hành đô thị lớn nhất Trung Quốc”, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng. Tập đoàn cho biết đã tham gia đầu tư, xây dựng tại hơn 1.000 thành phố và 3.000 khu công nghiệp/khu công nghệ cao tại Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tham gia một số dự án hạ tầng lớn. Năm trước, doanh nghiệp này cùng công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup góp mặt trong liên danh trúng gói thầu xây dựng cầu Tứ Liên tại Hà Nội.