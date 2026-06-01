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Viettel Post miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc SN 1980

| | Doanh nghiệp

Ông Đinh Thanh Sơn vẫn tiếp tục giữ vai trò Thành viên HĐQT Viettel Post. Đồng thời, ông được giao nhiệm vụ làm người đại diện phần vốn góp của công ty và đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty TNHH VTP Myanmar - đơn vị thành viên của Viettel Post tại Myanmar.

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post - HoSE: VTP) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đinh Thanh Sơn nhằm bố trí công tác mới.

Theo quyết định được công bố ngày 10/6, ông Đinh Thanh Sơn vẫn tiếp tục giữ vai trò Thành viên HĐQT Viettel Post. Đồng thời, ông được giao nhiệm vụ làm người đại diện phần vốn góp của công ty và đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty TNHH VTP Myanmar - đơn vị thành viên của Viettel Post tại Myanmar, hoạt động trong lĩnh vực kho bãi, logistics, dịch vụ hải quan và cho thuê phương tiện vận tải.

Sinh năm 1980 tại Ninh Bình, ông Sơn có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ông gia nhập Viettel Post từ năm 2004 với vị trí Trưởng bưu cục Cầu Giấy, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2017 và trở thành Thành viên HĐQT từ năm 2020.

Trước đó, ngày 3/5, ông Sơn đăng ký mua thêm 6.048 cổ phiếu VTP với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng từ 14.402 đơn vị lên 20.450 đơn vị.

Về nhân sự cấp cao, cuối tháng 5 vừa qua, Viettel Post cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tính giữ chức Phó Tổng Giám đốc và tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuyên tiếp tục đảm nhiệm vị trí này.

Trong quý I/2026, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.758 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 43% và là mức thấp nhất theo quý kể từ cuối năm 2022. Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 ở mức gần 400 tỷ đồng, doanh nghiệp mới thực hiện được khoảng 9,7% mục tiêu sau ba tháng đầu năm.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Viettel Post

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