FECON và Tập đoàn quản lý quỹ hàng đầu thế giới đề xuất dự án điện gió 1.000MW tại Lào

Ngày 10/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp đại diện Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners – CIP, Đan Mạch, một trong những tập đoàn quản lý quỹ hạ tầng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tại đây, đại diện Tổ hợp CIP – FECON đã trình bày đề xuất nghiên cứu dự án điện gió trên bờ công suất 1.000MW tại Lào để xuất khẩu điện về Việt Nam, đồng thời nghiên cứu phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo khoảng 2,5GW tại Việt Nam và Lào đến năm 2030.

Đại diện CIP cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của tập đoàn trên toàn cầu. Hiện CIP đang quản lý nguồn vốn khoảng 40 tỷ USD dành cho lĩnh vực năng lượng xanh, tập trung vào các dự án điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng.

Riêng tại Việt Nam, CIP dự kiến dành khoảng 3 tỷ USD đến năm 2030 để phát triển các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn bao gồm cả định hướng nhập khẩu điện gió từ Lào về Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, theo thông tin từ Tổ hợp CIP -FECON, đại diện CIP cũng đã báo cáo, xin ý kiến Phó Thủ tướng về định hướng nghiên cứu đầu tư của Tổ hợp CIP – FECON trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có đề xuất nghiên cứu dự án điện gió trên bờ công suất khoảng 1.000MW tại tỉnh Savannakhet, Lào, hướng tới xuất khẩu điện về Việt Nam trong giai đoạn 2026–2028.

Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Lào. Bên cạnh dự án tại Lào, Tổ hợp CIP -FECON cũng đang thảo luận kế hoạch cùng phát triển danh mục các dự án năng lượng tái tạo với tổng quy mô khoảng 2,5GW đến năm 2030, bao gồm điện gió trên bờ, điện mặt trời trên bờ tại Việt Nam và Lào, các dự án điện gió tại Lào có khả năng xuất khẩu điện về Việt Nam, cùng một số giải pháp hạ tầng năng lượng hỗ trợ vận hành ổn định hệ thống điện trong dài hạn.

Sự hợp tác giữa CIP và FECON được xây dựng trên cơ sở bổ trợ thế mạnh của mỗi bên. CIP có kinh nghiệm quốc tế trong phát triển, thu xếp vốn và đầu tư các dự án hạ tầng xanh quy mô lớn. Trong khi đó, FECON là một trong top 10 nhà thầu uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thi công và đầu tư hạ tầng, bao gồm hạ tầng đô thị và hạ tầng công nghiệp, trong đó có năng lượng tái tạo.

Theo định hướng hợp tác, Tổ hợp CIP -FECON không chỉ nghiên cứu phát triển các dự án nguồn điện tái tạo, mà còn quan tâm tới các giải pháp hạ tầng hỗ trợ hệ thống điện, trong đó có hệ thống pin lưu trữ độc lập quy mô lớn (BESS). Đây là cấu phần quan trọng nhằm tăng cường độ ổn định của lưới điện, hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và nâng cao tính linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia.

Đối với dự án điện gió tại Lào, đề xuất của Tổ hợp CIP – FECON được đặt trong bối cảnh hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào đang tiếp tục được thúc đẩy. Trong nhiều năm qua, hai nước đã tăng cường ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là mua bán điện, than và kết nối hạ tầng năng lượng. Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về mua bán điện, than được xem là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các dự án năng lượng, tăng cường trao đổi điện năng và hỗ trợ bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.

Thời gian tới, Tổ hợp CIP - FECON dự kiến tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đối tác liên quan tại Việt Nam và Lào để nghiên cứu tính khả thi, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và đề xuất cơ chế phù hợp tạo thuận lợi cho quá trình triển khai đầu tư dự án và khai thác vận hành sau này.