Ngân hàng liên quan bà Nguyễn Thanh Phượng đăng ký niêm yết trên HoSE

Theo thông báo ngày 10/6/2026, tổ chức đăng ký niêm yết là Ngân hàng TMCP Bản Việt, tên tiếng Anh Viet Capital Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt BVBank. Mã chứng khoán đăng ký niêm yết là BVB, loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông.

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 640,82 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 6.408 tỷ đồng. Ngày HOSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết là 8/6/2026. Đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cho BVBank là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, chủ tịch HĐQT Vietcap từng là Phó chủ tịch của BVBank đến cuối năm 2025. Khi ngân hàng này bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, bà Phượng đã không tham gia. Hiện bà Phượng nắm giữ gần 28,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,42% cổ phần của BVBank.﻿

Trước đó, BVBank đã có kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE. Nội dung này từng được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt, tuy nhiên ngân hàng chưa thực hiện do bối cảnh thị trường chưa thuận lợi và một số yếu tố khách quan. Sang năm 2026, ngân hàng tiếp tục trình cổ đông thông qua việc hủy giao dịch trên UPCoM và đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành trên HOSE.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026 BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 216 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 31% kế hoạch năm. Tổng thu nhập thuần đạt gần 900 tỷ đồng, tăng hơn 60%; trong đó thu nhập lãi thuần tăng 56% nhờ quy mô tài sản sinh lời mở rộng và biên lãi thuần cải thiện.

Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của BVBank đạt gần 136.884 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Cho vay khách hàng đạt hơn 79.900 tỷ đồng, tăng 11%; tổng quy mô huy động đạt 126.700 tỷ đồng, tăng 24%. Ngân hàng cho biết gần 95% danh mục tín dụng hiện tập trung vào bán lẻ, phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Năm 2026, BVBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 155.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng tăng lên 92.552 tỷ đồng, còn huy động khách hàng dự kiến đạt 111.686 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được đặt mục tiêu kiểm soát dưới 3%.

Bên cạnh kế hoạch niêm yết trên HOSE, BVBank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP. Nếu hoàn tất các phương án này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ hơn 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 55%.

Việc HOSE nhận hồ sơ niêm yết đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển sàn của BVBank, trong bối cảnh ngân hàng đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh và tiếp tục mở rộng quy mô tài sản, tín dụng, huy động.