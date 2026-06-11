CC1 công bố BCTC kiểm toán 2025, backlog tiếp tục gia tăng

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận giá trị hợp đồng ký mới gần 8.000 tỷ đồng trong thời gian gần đây, qua đó nâng backlog từ khoảng 42.500 tỷ đồng lên trên 50.000 tỷ đồng. Quy mô này tiếp tục củng cố vị thế của CC1 trong nhóm các nhà thầu sở hữu quy mô backlog lớn trên thị trường xây dựng.

Theo đặc thù ngành xây lắp, backlog được xem là cơ sở quan trọng đảm bảo sự tăng trưởng cho các năm tiếp theo, đồng thời phản ánh năng lực trúng thầu và mở rộng thị phần của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sở hữu backlog lớn cũng đặt ra cho doanh nghiệp yêu cầu cao về năng lực tổ chức thi công và đặc biệt là khả năng chủ động nguồn cung vật tư, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai dự án.

Danh mục dự án của CC1 hiện bao gồm nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cùng các dự án giao thông trọng điểm dự kiến triển khai như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2),... Các dự án này đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động đáng kể nguồn lực ngay từ giai đoạn đầu, từ vật tư, thiết bị đến nhân công.

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng còn nhiều biến động, nguy cơ thiếu hụt cục bộ các loại vật tư như thép, xi măng và vật liệu dạng hạt (cát, đá) vẫn hiện hữu tại một số thời điểm. Giá thép trong nước thời gian qua cũng biến động theo thị trường thế giới, tạo áp lực lên chi phí thi công của các nhà thầu.

Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của CC1 cũng cho biết doanh thu năm 2025 đạt hơn 11.617 tỷ đồng, tăng 21,1% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 322,2 tỷ đồng, tăng 16,4%, trong khi lợi nhuận gộp đạt 488,2 tỷ đồng, tăng 25%. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 17.208 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm 2024.

Trên bảng cân đối kế toán, khoản trả trước cho người bán của CC1 ghi nhận ở mức 4.966 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, đây là hệ quả của đặc thù chu kỳ triển khai dự án, đồng thời phản ánh việc chủ động chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo tiến độ thi công trong điều kiện triển khai đồng thời nhiều gói thầu.

Song song đó, nợ vay ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2025 đạt 4.862 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho khối lượng hợp đồng mở rộng.

Với tiền thân là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, CC1 có hơn 46 năm kinh nghiệm trong thi công và đầu tư hạ tầng. Những năm gần đây, doanh nghiệp từng bước chuyển dịch từ nhà thầu xây dựng truyền thống sang vai trò nhà đầu tư, tham gia các dự án theo hình thức PPP, BOT, BT, đồng thời duy trì hoạt động thi công với khoảng 70 gói thầu và dự án trên cả nước.

Giới phân tích cho rằng, CC1 vẫn còn dư địa tăng trưởng khi nhiều dự án quy mô lớn đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị ghi nhận doanh thu. Khi các dự án này dần chuyển sang chu kỳ bàn giao, triển vọng kinh doanh trong những năm tới được kỳ vọng tích cực hơn, với khả năng gia tăng cả doanh thu và lợi nhuận.