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Một "khách sộp" vừa chốt đơn 2.000 ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

| | Doanh nghiệp

Một "khách sộp" vừa chốt đơn 2.000 ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

CTCP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long ký hợp tác với GSM, đầu tư 2.000 ô tô điện VinFast để triển khai dịch vụ vận tải xanh tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh miền Trung.

Ngày 10/6, CTCP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long vừa ký kết hợp tác chiến lược với CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) để triển khai dịch vụ vận tải xanh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Theo thỏa thuận, Huy Long sẽ đầu tư 2.000 ô tô điện VinFast gồm các dòng Limo Green, VF 5 Plus, Minio Green, Herio Green và EC Van. Đội xe sẽ được đưa vào vận hành theo từng giai đoạn tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh miền Trung.

Trong quá trình triển khai, GSM sẽ hỗ trợ Huy Long về nền tảng công nghệ, giải pháp quản lý vận hành và tối ưu hiệu quả khai thác đội xe. Hai bên cũng phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, trong đó có chương trình “Thu xăng đổi điện”.

Một "khách sộp" vừa chốt đơn 2.000 ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 1.

Đại diện Huy Long ký hợp tác chiến lược với GSM.

Green SM được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2023 với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Sau hơn ba năm hoạt động, quy mô vốn của doanh nghiệp đã tăng lên hơn 43.000 tỷ đồng và đang chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Khởi đầu với dịch vụ taxi và gọi xe công nghệ sử dụng hoàn toàn phương tiện VinFast, Green SM sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như giao đồ ăn, giao hàng, vận chuyển nội đô, cho thuê ô tô và xe máy điện.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Vingroup, Green SM cùng hai pháp nhân liên quan tại Indonesia và Philippines ghi nhận tổng doanh thu khoảng 23.000 tỷ đồng. Hiện Vingroup sở hữu 5% vốn tại doanh nghiệp này.

Tuấn Khôi

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