Bắt giám đốc, phó giám đốc 2 công ty trang sức có tiếng ở TPHCM

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệt phá đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có giám đốc và phó giám đốc 2 công ty trang sức có trụ sở tại TPHCM.

Các đối tượng liên quan tới 2 công ty trang sức ở TPHCM bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian gần đây, trên không gian mạng liên tiếp xuất hiện các Fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với những lời giới thiệu hấp dẫn. Nhiều sản phẩm được quảng bá tinh vi đến mức rất khó phân biệt với hàng chính hãng nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Từ những dấu hiệu nghi vấn, ngày 29-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TPHCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry (số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TPHCM) và Công ty TNHH Wii Diamonds (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ).

Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (SN 1999, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM), là Phó Giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu "Helia" do công ty tự thiết kế.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Wii Diamonds để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts…

Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Đào Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can về các tội Buôn lậu, Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gồm: Đào Thùy Trang (SN 1999), Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 2000), Phạm Văn Đức (SN 1994), Hồ Khắc Châu (SN 1988), Nguyễn Văn Huy (SN 1993), Trần Nguyễn Trâm Anh (SN 1991), Trần Duy Phú (SN 1982), cùng ngụ TPHCM; Nguyễn Văn Phúc (SN 1988), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 2005), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.