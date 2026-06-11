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Siêu quái vật cao ngang toà nhà 6 tầng, nặng 200 tấn “nuốt” hàng chục tấn kho báu mỗi lần ở Quảng Ninh

| | Doanh nghiệp

Siêu quái vật cao ngang toà nhà 6 tầng, nặng 200 tấn “nuốt” hàng chục tấn kho báu mỗi lần ở Quảng Ninh

Giá máy mới 100% thường dao động từ 58 tỷ - 60 tỷ đồng.

Trên các công trường khai thác than lộ thiên tại tỉnh Quảng Ninh, không khó để bắt gặp những “siêu cỗ máy” khổng lồ đang miệt mài hoạt động. Nổi bật trong số đó là máy xúc PC2000 – dòng máy khai thác hạng nặng với kích thước đồ sộ, gầu xúc hàng chục mét khối và khả năng vận hành liên tục trong điều kiện khắc nghiệt.

Chiếc máy xúc đào KOMATSU PC2000-8 lớn nhất tại Việt Nam lần đầu xuất hiện vào năm 2016 tại mỏ than Cọc Sáu - Vinacomin. ﻿

Siêu quái vật cao ngang toà nhà 6 tầng, nặng 200 tấn “nuốt” hàng chục tấn kho báu mỗi lần ở Quảng Ninh- Ảnh 1.

Đây là dòng máy đào bánh xích hạng nặng do Komatsu sản xuất, được thiết kế cho các công trình khai thác mỏ và dự án quy mô lớn.

Máy được trang bị động cơ công suất 728 kW (976 mã lực), gầu xúc có dung tích từ 12 đến 13,7 m³, cho phép mỗi lần vận hành xử lý hàng chục tấn đất đá. Trọng lượng vận hành khoảng 200-204 tấn. Với khả năng đào sâu tối đa 9,1 m và tầm với lên tới 13,4 m, PC2000-8 đáp ứng hiệu quả các yêu cầu bốc xúc khối lượng lớn trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Chiều cao tới nóc cabin gần 7 m, tương đương một tòa nhà 2 tầng, trong khi khi vươn cần làm việc, cỗ máy có thể đạt độ cao khoảng 15-18 m, ngang một tòa nhà 5-6 tầng.

Bên cạnh sức mạnh vận hành, dòng máy này còn được đánh giá cao nhờ hệ thống di chuyển bánh xích bằng thép chắc chắn, độ an toàn cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện hơn với môi trường. Nhờ đó, Komatsu PC2000-8 trở thành một trong những thiết bị cơ giới chủ lực được nhiều doanh nghiệp khai khoáng và xây dựng lựa chọn để nâng cao năng suất và tối ưu hiệu quả khai thác.

Siêu quái vật cao ngang toà nhà 6 tầng, nặng 200 tấn “nuốt” hàng chục tấn kho báu mỗi lần ở Quảng Ninh- Ảnh 2.

Giá máy mới 100% thường dao động từ 58 tỷ - 60 tỷ đồng.﻿

Ngoài PC2000-8, Komatsu còn có các dòng hạng nặng hơn như PC3000, PC4000 đến PC8000, nhưng đây vẫn là dòng máy phổ biến nhất hiện tại ở Việt Nam.﻿

Komatsu là một tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản sản xuất thiết bị xây dựng, máy công trình, khai thác, lâm nghiệp và quân sự cũng như động cơ diesel và thiết bị công nghiệp như máy ép, laze và máy phát nhiệt điện. Trụ sở chính của Komatsu nằm ở Minato, Tokyo, Nhật Bản. Công ty được đặt tên theo thành phố Komatsu , tỉnh Ishikawa, nơi công ty được thành lập vào năm 1921. ﻿

Komatsu là nhà sản xuất thiết bị máy công trình, máy xây dựng và thiết bị khai thác mỏ lớn thứ hai thế giới sau Caterpillar (CAT của Mỹ). Tuy nhiên, ở một số khu vực (Nhật Bản, Trung Quốc), Komatsu có thị phần lớn hơn Caterpillar. Komatsu có các hoạt động sản xuất ở Nhật Bản, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu. Từ ko-matsu có nghĩa là  "cây thông nhỏ" trong tiếng Nhật. ﻿

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Máy xúc komatsu

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