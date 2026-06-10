Khởi tố nam sinh lớp 10 đột nhập hệ thống tiêm chủng quốc gia

Chiều 10/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can đối với N.H.A. (SN 2010, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PA05, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều tài khoản trên các hội, nhóm kín rao bán dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước, trong đó có công dân tại Lâm Đồng.

Nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư của người dân và tiềm ẩn nguy cơ phục vụ các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng PA05 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra xác định, N.H.A. đã tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên internet, sau đó lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã thu thập và bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân trên các hội, nhóm mua bán dữ liệu, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.