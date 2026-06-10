'Ông chủ' của Crystal Bay lên tiếng về thẻ kỳ nghỉ

Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Crystal Bay

Khẳng định vẫn hoạt động bình thường

Trước những thông tin xuất hiện gần đây liên quan đến sản phẩm thẻ du lịch Crystal Bay, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, đã phát đi thông báo chính thức về tình hình hoạt động của chương trình này.

Thông báo khẳng định các khách hàng hiện đang sở hữu thẻ du lịch Crystal Bay vẫn tiếp tục được phục vụ theo các quyền lợi đã được xác lập trong hợp đồng và các chương trình áp dụng tương ứng.

Doanh nghiệp cho biết đội ngũ nhân sự, hệ thống tiếp nhận đặt phòng, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sử dụng quyền nghỉ dưỡng vẫn đang hoạt động bình thường mỗi ngày.

Theo doanh nghiệp, từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2026, các khách hàng sở hữu thẻ du lịch Crystal Bay đã thực hiện hơn 51.000 đêm nghỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tham gia chương trình.

Doanh nghiệp cũng thừa nhận vẫn có những khách hàng phát sinh ý kiến, phản ánh hoặc các vấn đề cần được hỗ trợ giải quyết. Crystal Bay cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận các khiếu nại, phản hồi của khách hàng theo quy định pháp luật.

Về kế hoạch kinh doanh, Crystal Bay cho biết hiện chưa có kế hoạch phát hành hoặc mở bán các sản phẩm thẻ du lịch mới. Theo doanh nghiệp, thời gian tới sẽ tập trung nguồn lực cho các dự án đang triển khai, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ đối với khách hàng hiện hữu.

Trong thông báo, Crystal Bay khẳng định các hoạt động kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời cho biết quyền và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp với khách hàng được xác lập trên cơ sở hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì các kênh hỗ trợ khách hàng để tiếp nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến chương trình thẻ du lịch.

Trong một thông báo khác gửi tới khách hàng, doanh nghiệp nhấn mạnh các sản phẩm thẻ du lịch Crystal Bay được phát hành trên cơ sở năng lực cung ứng dịch vụ nghỉ dưỡng thực tế. Crystal Bay cho biết hiện đang tham gia đầu tư, quản lý và vận hành các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng cùng hệ sinh thái dịch vụ du lịch tại một số địa phương như Nha Trang, Ninh Thuận, Phú Quốc và Đà Nẵng.

“Toàn bộ dịch vụ trong Thẻ kỳ nghỉ Crystal Bay đều được cung cấp từ chính tài sản - cơ sở hạ tầng đang được khai thác theo mô hình dịch vụ trọn gói bởi các đơn vị thành viên thuộc Crystal Bay, hoàn toàn không thông qua mô hình ‘bán thẻ dịch vụ trước - nhưng không sở hữu khách sạn thật’”, doanh nghiệp nhấn mạnh.

Còn nhiều điểm chưa rõ

Văn phòng của Crystal Bay Card tại TP.HCM

Thông báo của Crystal Bay vẫn chưa làm rõ bản chất pháp lý của sản phẩm mà khách hàng đang mua.

Doanh nghiệp sử dụng các khái niệm như "thẻ du lịch", "thẻ kỳ nghỉ" chưa giải thích cụ thể đây là dịch vụ du lịch trả trước hay một loại quyền tài sản có thể sở hữu, chuyển nhượng. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia pháp lý đặt ra khi pháp luật hiện chưa có quy định riêng về loại tài sản này.

Doanh nghiệp cho biết vẫn tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng, song chưa cung cấp thông tin về tiến độ giải quyết các vụ việc đang tồn tại cũng như phương án xử lý đối với những trường hợp phát sinh khiếu nại. Các thông báo không nêu rõ khách hàng có được hủy hợp đồng, hoàn tiền hay chuyển nhượng quyền lợi cho người khác hay không, trong khi đây là một trong những vấn đề thường xuất hiện trong các tranh chấp liên quan đến sở hữu kỳ nghỉ.

Đáng chú ý, Crystal Bay nhấn mạnh rằng các dịch vụ được cung cấp từ hệ thống khách sạn, resort và hạ tầng du lịch do doanh nghiệp sở hữu hoặc được ủy quyền vận hành. Tuy nhiên, thông báo chưa công bố cụ thể danh mục tài sản nào thuộc sở hữu, tài sản nào chỉ được quản lý hoặc khai thác theo hợp đồng hợp tác. Đây là thông tin quan trọng bởi khả năng đảm bảo quyền lợi lâu dài của khách hàng phụ thuộc đáng kể vào năng lực cung ứng dịch vụ thực tế của doanh nghiệp.

Phan Trang