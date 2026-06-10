REE muốn phát hành ESOP

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) vừa có công bố thông tin gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, REE dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các đối tượng được nêu chi tiết trong Quy chế Chương trình ESOP-2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 ngày 31/3/2026 thông qua.

Trong số những người lao động tham gia chương trình ESOP đợt này có 1 nhân viên quản lý là người nước ngoài. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho nhân viên quản lý là người nước ngoài là 4.000 cổ phiếu, chiếm 0,8% trong tổng số 500.000 cổ phiếu phát hành, nên vẫn đảm bảo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Số tiền thu được từ Chương trình ESOP-2025 dự kiến để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty. Thời gian thực hiện sau khi nhận được văn bản của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Ảnh minh họa

Mục đích phát hành nhằm thúc đấy hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt của nhóm công ty, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững lâu dài của công ty.

Quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng. Số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu này và giải tỏa dần theo lộ trình: 30% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; 30% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng sau 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 40% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trước đó, REE đã hoàn tất phân phối hơn 81,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (15%), tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 812,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của REE tăng từ gần 5.416,6 tỷ đồng lên mức gần 6.229 tỷ đồng.

Ngoài cổ tức bằng cổ phiếu, REE cũng chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày 3/4/2026, REE đã chi gần 541,7 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Trong một diễn biến khác, HĐQT REE đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ông Ashok Ramachandran vào ngày 15/5/2026.

Sau đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT-REE thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Ashok Ramachandran, có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2026.

Đồng thời, ông cũng đã nộp đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Ở chiều ngược lại, REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình- Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT REE, giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có hiệu lực từ ngày 10/7/2026.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình được biết đến là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Do đó, để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đối với vị trí Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, bà Nguyễn Thị Mai Thanh- Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên HĐQT REE từ ngày 10/7/2026.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. REE cho biết, trong vai trò trọng yếu này, bà Mai Thanh sẽ tiếp tục tham gia mật thiết vào hoạt động kinh doanh, tư vấn cho HĐQT trong việc lập kế hoạch, đánh giá và giám sát các chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Ngày 10/7/2026 tới đây, REE sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự trình cổ đông về việc sửa đổi một số điều khoản của điều lệ và báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.