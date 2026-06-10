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Tòa tháp cao 127m vừa được cất nóc tại, đại dự án hàng không 196.000 tỷ đồng của Masterise tiến thêm cột mốc mới

| | Doanh nghiệp

Tòa tháp cao 127m vừa được cất nóc tại, đại dự án hàng không 196.000 tỷ đồng của Masterise tiến thêm cột mốc mới

Theo doanh nghiệp, sau khoảng 6 tháng thi công, công trình đã đạt chiều cao 127m nhờ ứng dụng công nghệ ván khuôn trượt cùng nhiều giải pháp thi công hiện đại.

CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cho biết đã hoàn thành cất nóc tháp kiểm soát không lưu (ATC) thuộc Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình vào ngày 8/6.

Theo doanh nghiệp, sau khoảng 6 tháng thi công, công trình đã đạt chiều cao 127m nhờ ứng dụng công nghệ ván khuôn trượt cùng nhiều giải pháp thi công hiện đại. Việc áp dụng công nghệ này giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn.

Tòa tháp cao 127m vừa được cất nóc tại, đại dự án hàng không 196.000 tỷ đồng của Masterise tiến thêm cột mốc mới- Ảnh 1.

Tòa tháp cao 127m vừa được cất nóc tại, đại dự án hàng không 196.000 tỷ đồng của Masterise tiến thêm cột mốc mới- Ảnh 2.

Tháp kiểm soát không lưu được xem là một trong những hạng mục nổi bật của Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình - dự án được quy hoạch trở thành sân bay có quy mô lớn thứ hai Việt Nam trong tương lai. Việc hoàn thành phần kết cấu chính của công trình góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được triển khai trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao và Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh), với diện tích gần 1.885ha và tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án được chia thành 2 giai đoạn phát triển. Giai đoạn đầu triển khai từ năm 2025 đến 2030, trong khi giai đoạn hai kéo dài từ năm 2031 đến 2050.

Sân bay được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo phân loại của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) - cấp cao nhất đối với sân bay dân dụng. Trong giai đoạn đầu, công suất thiết kế dự kiến đạt 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất được nâng lên 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Hội đồng quản trị Coteccons đã thông qua chủ trương tham gia liên danh tổng thầu nhằm thực hiện nhiều gói thầu quan trọng tại dự án sân bay này.

Về kết quả kinh doanh, năm tài chính 2025, Coteccons ghi nhận doanh thu 24.885 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 456 tỷ đồng. Bước sang năm tài chính 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,6% và 53,5% so với năm trước.

Ngoài ra, Coteccons dự kiến ký mới khoảng 31.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng trong năm tài chính 2026. Trong đó, khoảng 76% giá trị hợp đồng đến từ các khách hàng hiện hữu.

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Yên Chi

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