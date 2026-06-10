Cổ phiếu CII có biến sau 1 thông báo từ phía công ty

Phiên giao dịch sáng 10/6/2026, cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM tăng trần lên 17.500 đồng/cp, tăng 6,71% so với tham chiếu. Thanh khoản cũng ở mức cao với hơn 19 triệu cổ phiếu được sang tay.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu CII xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kết quả đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi.

Theo văn bản công bố ngày 9/6/2026, CII cho biết từ ngày 1/4/2026, công ty đã triển khai chào bán ra công chúng lô trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Tính đến 17h ngày 9/6/2026, tổng giá trị nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu đạt hơn 8.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 324% giá trị đăng ký chào bán.

Theo CII, việc lượng đăng ký mua vượt xa quy mô chào bán, đặc biệt trong bối cảnh đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng, đồng thời phản ánh năng lực tín dụng và khả năng thu xếp vốn của doanh nghiệp.

Thông tin này được thị trường chú ý trong bối cảnh CII đang bước vào giai đoạn cần nguồn vốn lớn cho các dự án hạ tầng. Trong nhóm dự án đang được doanh nghiệp đề cập, đáng chú ý là dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, với tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng và mục tiêu đưa vào khai thác từ năm 2029.

Bên cạnh đó, CII cũng triển khai một số dự án giao thông và hạ tầng đô thị khác như đường trên cao dọc Quốc lộ 51, mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án TOD Hàng xanh và các dự án khác theo cơ chế Nghị quyết 98. Các kế hoạch này vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục, thu xếp vốn và triển khai thực tế, do đó chưa thể phản ánh ngay vào kết quả kinh doanh ngắn hạn.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 834 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 41 tỷ đồng, giảm khoảng 57% so với mức 96 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Ở diễn biến khác, nhóm CII cũng vừa trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi nâng sở hữu lên 5,77%. CII cho biết đây là khoản đầu tư tài chính và không có chủ trương tham gia quản trị, điều hành tại PC1.